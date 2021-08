Paulo Sousa definitywnie skreślił polskiego piłkarza. "Wszyscy obserwowani są lepsi"

Poniedziałkowa konferencja dała światło na kadrę, która w najbliższych dniach zagra w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze. Paulo Sousa przedstawił kadrę i poinformował o problemach, z jakimi musi się zmierzyć. - Chciałbym wreszcie mieć w kadrze najlepszych piłkarzy. To frustrujące, bo nie mam na to żadnego wpływu - powiedział Portugalczyk wymieniając długą listę kontuzjowanych zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące powołanie Paulo Sousy. Kim jest Nicola Zalewski?

Rafał Gikiewicz nie otrzyma powołania. "Mamy lepszych"

Rafał Gikiewicz nie ma kontuzji, ale nie otrzymał powołania. - Nie jest na naszym radarze. Myślimy o przyszłości. Wszyscy bramkarze, których obserwujemy, są lepsi niż on - stwierdził Paulo Sousa. Selekcjoner oznajmił również, że Wojciech Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem w kadrze. Można się spodziewać, że to on stanie między słupkami od pierwszej minuty meczu z Albanią (2 września).

W dalszej części konferencji Sousa tłumaczył, że w Polsce znajduje się wielu młodych bramkarzy, którzy mogą zbudować lepszą perspektywę w przyszłości niż Rafał Gikiewicz. - Mamy wielu zawodników na tę pozycję. Mają różną charakterystykę. Niedługo będą gotowi, by być pierwszymi bramkarzami w kadrze. To nie tylko Drągowski czy Skorupski. Mamy też Majeckiego i Grabarę. Byliśmy blisko tego, by drugiego z nich powołać przed mistrzostwami Europy - skwitował Portugalczyk.

Tak teraz wygląda kadra reprezentacji Polski na mecze el. MŚ. Pomysł Sousy się sypie

Brak powołania na zgrupowanie? Rafał Gikiewicz: Jestem bardzo zły

Dotychczas bramkarz Augsburga tylko raz otrzymał powołanie na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski. Miało to miejsce za czasów Jerzego Brzęczka. Gikiewicz znalazł się w kadrze na mecze eliminacji mistrzostw Europy, które odbyły się w 2021 roku. Nie zagrał jednak ani minuty. W następnych latach selekcjonerzy przestali na niego stawiać. Polak wypowiedział się na ten temat kilka dni temu w niemieckich mediach.

- Jestem bardzo zły, że ponownie nie dostałem powołania do reprezentacji Polski. Mój cel jest zawsze ten sam, chcę przylecieć do Warszawy i trenować z Lewandowskim oraz pozostałymi najlepszymi piłkarzami z mojego kraju, a nie siedzieć na kanapie i oglądać mecze z tej perspektywy - powiedział Gikiewicz w rozmowie z "Bildem".

Paulo Sousa dostał pytanie o Kamila Grosickiego. I odpowiedział. Bardzo dosadnie

Reprezentacja Polski jest już po trzech spotkaniach grupowych o awans do MŚ w Katarze. W ciągu ostatnich dni Polacy zremisowali z Węgrami (3:3), wygrali z Andorą (3:0) oraz przegrali z Anglią (1:2). Obecnie kadra Paulo Sousy znajduje się obecnie na 4. miejscu w tabeli grupy I. Kolejne mecze odbędą się 2 września (z Albanią), 5 września (z San Marino) oraz 8 września (z Anglią). Pełen terminarz Polaków znajdziecie TUTAJ>>>.