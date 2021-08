Tak teraz wygląda kadra reprezentacji Polski na mecze el. MŚ. Pomysł Sousy się sypie

- Co bym zmienił po Euro? Chciałbym wreszcie mieć w kadrze najlepszych piłkarzy. To frustrujące, bo nie mam na to żadnego wpływu - powiedział Paulo Sousa i długo wymieniał kontuzjowanych piłkarzy. Wypadli Krzysztof Piątek, Kacper Kozłowski, Dawid Kownacki i Sebastian Szymański oraz Mateusz Klich. Do listy dołączyć należy Rafała Augustyniaka, Krystiana Bielika oraz Arkadiusza Milika.

Reprezentacja Polski. Jak wygląda kadra powołana przez Paulo Sousę po zmianach?

Selekcjoner zdecydował się więc na zmiany, choć to nie kończy jego problemów. W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Paulo Sousa przyznał, że "nie jesteśmy Włochami, Niemcami, Hiszpanią czy Portugalią, że w miejsce kontuzjowanego zawodnika możemy powołać kogoś innego na podobnym poziomie".

Najgorzej wygląda jednak sytuacja w środku pola, gdzie zagrać mogą tylko Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty i Jakub Moder - zauważył Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Jak więc prezentuje się kadra na wrześniowe mecze eliminacji MŚ 2022?

Bramkarze : Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski

: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski Obrońcy : Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus

: Jan Bednarek, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus Pomocnicy : Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, Kamil Jóźwiak, Karol Linetty, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński

: Jakub Moder, Grzegorz Krychowiak, Kamil Jóźwiak, Karol Linetty, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Jakub Kamiński Napastnicy: Robert Lewandowski (kapitan), Adam Buksa, Karol Świderski

Reprezentacja Polski jest już po trzech spotkaniach grupowych o awans do MŚ w Katarze. W ciągu ostatnich dni Polacy zremisowali z Węgrami (3:3), wygrali z Andorą (3:0) oraz przegrali z Anglią (1:2). Obecnie kadra Paulo Sousy znajduje się obecnie na 4. miejscu w tabeli grupy I. Kolejne mecze odbędą się 2 września (z Albanią), 5 września (z San Marino) oraz 8 września (z Anglią). Pełen terminarz Polaków znajdziecie TUTAJ>>>.