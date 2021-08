Paulo Sousa znów wybrał bramkarza numer jeden w kadrze! Jasna deklaracja

Przez ostatnie lata o miano pierwszego bramkarza w bramce reprezentacji Polski rywalizowali Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański. Podczas Euro 2020 w bramce oglądaliśmy tego pierwszego. O tym, że Szczęsny będzie bronił podczas turnieju wiadomo było już wcześniej. Paulo Sousa wyjawił to na jednej z konferencji prasowych przed turniejem.

Teraz Fabiańskiego już nie ma, bo bramkarz West Hamu zakończył karierę reprezentacyjną. Do kadry powołali zostali Szczęsny, Bartłomiej Drągowski i Łukasz Skorupski. To drugie powołanie było dość nieoczekiwane. Mimo że Drągowski bronił regularnie w Fiorentinie w poprzednim sezonie, to powołania na Euro 2020 nie dostał. Tuż po tamtych powołaniach spekulowano, że Sousa nie przepada za Drągowskim, jednak teraz to bramkarz Fiorentiny znalazł się w kadrze w miejsce Fabiańskiego.

Wojciech Szczęsny pierwszym bramkarzem

Jednak mecze kadry będzie najprawdopodobniej oglądał z ławki rezerwowych. Paulo Sousa nie pozostawił wątpliwości, który z tych golkiperów zajmie miejsce między słupkami. - Wojciech Szczęsny nadal będzie podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski. Dla mnie jest to kluczowy piłkarz tej drużyny – powiedział Sousa na konferencji prasowej.

Szczęsny kiepsko zaczął nowy sezon w Serie A. We włoskich mediach i nie tylko głośno było o jego występie w meczu Juventusu z Udinese. Juventus prowadził 2:0, ale Szczęsny popełnił dwa rażące błędy, które doprowadziły do tego, że spotkanie zakończyło się remisem 2:2. "Koszmar" – pisały wówczas włoskie media.

W reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny rozegrał 56 spotkań. Puścił 53 bramki, w 23 meczach zachował czyste konto.

Polacy wracają do gry. Arcyważne mecze

Reprezentacja Polski już w czwartek o 20:45 zagra na Stadionie Narodowym w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze z Albanią. To będzie pierwszy mecz kadry po Euro 2020 i czwarte spotkanie w eliminacjach do mundialu. Polska zajmuje aktualnie czwarte miejsce z dorobkiem czterech punktów po trzech meczach (3:3 z Węgrami, 3:0 z Andorą i 1:2 z Anglią).

Po meczu z Albanią Polaków czekają jeszcze dwa pojedynki. W niedzielę 5 września zagrają na wyjeździe z San Marino, a w środę 8 września podejmą Anglię. Relacje na żywo z tych meczów na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.