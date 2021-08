Człowiek od siedzenia obok Bońka. Lato drwi. "Powinien się wycofać"

- Znam Czarka bardzo dobrze i kiedy tylko zgłosił się do wyścigu o prezesurę, od razu powiedziałem, że jego kontrkandydat Marek Koźmiński powinien się wycofać, bo nie ma żadnych szans - zaczął rozmowę z "Faktem" Grzegorz Lato, który stał na czele PZPN w latach 2008-2012.

I dalej chwalił Kuleszę: - To stanowczy człowiek. Bardzo cenię u niego, że zawsze dotrzymuje danego słowa. Swoją pracą w Jagiellonii i w biznesie, gdzie odnosił sukcesy, pokazał, że umie zarządzać firmami i ludźmi. Ma ambicje, chęci do pracy i myślę, że jest najlepszym wyborem dla związku.

Grzegorz Lato krytycznie o Marku Koźmińskim. "Tylko tam było go widać"

Kulesza środowe wybory na prezesa PZPN wygrał z Markiem Koźmińskim. Z dużą przewagą, bo różnicą aż 69 głosów. - Marek to sympatyczny człowiek, ale jego działalność ograniczała się do siedzenia obok Zbyszka Bońka na meczach reprezentacji. Tylko tam było go widać. Tak naprawdę bardziej aktywny stał się dopiero tuż przed wyborami - mówi Lato.

I życzy Kuleszy, by był lepszym szefem PZPN niż on czy Zbigniew Boniek. - Musi mocno postawić na szkolenie młodzieży, bo w tej chwili jest takie jak wynik meczu reprezentacji do lat 17 z Niemcami, czyli 1:10 - przypomina Lato i wyraźnie sugeruje, że następcą Paulo Sousy powinien zostać Polak. - Niech Sousa pracuje jak najdłużej, bo to będzie znaczyło, że reprezentacja awansowała do mistrzostw świata w Katarze. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak, to w kraju nie brakuje trenerów, którzy mogliby zająć jego miejsce - twierdzi Lato w rozmowie z "Faktem".