Wiadomo, kto skomentuje trzy najbliższe mecze reprezentacji Polski. TVP wybrała

We wrześniu reprezentacja Polski rozegra kolejne trzy mecze w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Spotkania z Albanią (2 września u siebie), San Marino (5 września na wyjeździe) i Anglią (8 września u siebie) będzie można obejrzeć w Telewizji Polskiej, która właśnie podała pary komentatorskie.

Dariusz Szpakowski jest na wakacjach

Już wiadomo, że meczów nie skomentuje Dariusz Szpakowski. "Potwierdzamy! Po intensywnych igrzyskach w Tokio urlop należy się każdemu" - odpisał twitterowy profil TVP Sport na pytanie jednego z internatów, który zapytał, czy Szpakowski jest na wakacjach.

Mecz Polska - Albania na PGE Narodowym, który rozpocznie wrześniowe zmagania kadry, skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. Na drugie wyjazdowe spotkanie z San Marino polecą Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow, a trzeci mecz kadry - znowu w Warszawie - też skomentuje Laskowski, ale w parze z Robertem Podolińskim.

- Czy będę trenerem kadry po wrześniowych meczach? Nie jestem w stanie tego przewidzieć. To w dużej mierze znajduje się poza moją kontrolą. Na razie cały czas jestem selekcjonerem i biorę odpowiedzialność za wybór piłkarzy, ich przygotowanie, rozpracowanie przeciwników, opracowanie strategii i zmian - mówił niedawno Paulo Sousa w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

To chyba najczęstsze pytanie zadawane też teraz Cezaremu Kuleszy, który od środy jest nowym prezesem PZPN. - Portugalczyk ma ważną umowę, w której jest taki zapis, że jeśli nie awansujemy na mistrzostwa świata, to kontrakt automatycznie się rozwiązuje - zdradził Kulesza w rozmowie z serwisem Sportowy24.pl i po raz kolejny powtórzył, że nie zamierza zmieniać selekcjonera. - Do jesiennych meczów nie ma sensu niczego zmieniać, a jeśli potem nadal zachowamy szansę na awans przynajmniej do strefy barażowej, jestem zdania, że trener Sousa powinien dokończyć to, co zaczął - uważa Kulesza.

Sousa selekcjonerem reprezentacji Polski jest od stycznia. Na razie jego bilans jest fatalny, bo kadra pod jego wodzą z ośmiu meczów wygrała tylko jeden - w marcu, 3:0 z półamatorską Andorą. I po trzech meczach eliminacyjnych - z czterema punktami - zajmuje czwarte miejsce w grupie, wyprzedza tylko Andorę i San Marino.

Tak wygląda sytuacja w grupie po trzech meczach eliminacyjnych

1. Anglia - 9 pkt, bramki 9:1

2. Węgry - 7 pkt, bramki 10:4

3. Albania - 6 pkt, bramki 3:2

4. Polska - 4 pkt, bramki 7:5

5. Andora - 0 pkt, bramki 1:8

6. San Marino - 0 pkt, bramki 0:10

Do mistrzostw świata zakwalifikują się zwycięzcy dziesięciu grup. Drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Oprócz nich wystąpią tam również dwie najlepsze ekipy z Ligi Narodów UEFA, które nie wywalczą przepustki z eliminacji. A z baraży na mundial pojadą trzy najlepsze zespoły.

W ten sposób łącznie w barażach weźmie udział 12 zespołów, które zostaną podzielone na trzy ścieżki. W każdej z nich znajdą się cztery reprezentacje, które rozegrają trzy miniturnieje - złożone z półfinałów i finałów (po jednym meczu), których trzech zwycięzców awanse na MŚ.