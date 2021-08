Kulesza odpowiada na sugestie Koźmińskiego. "To żenujące"

"To była biesiadna kampania" - takie sugestie padały w ostatnich tygodniach. A nawet w ostatnim dniu. W dniu wyborów, kiedy przemawiający przed Kuleszą drugi z kandydatów na prezesa PZPN Marek Koźmiński cytował jednego z baronów, od którego w trakcie walki o głosy usłyszał: "Marek, jesteś sympatyczny, ale jakbyś przyjechał wódeczki się z nami napić, to byłoby lepiej...".

Koźmiński przegrał wybory z Kuleszą różnicą 69 głosów. - Najłatwiej sprowadzić wszystko do tego, że Kulesza pojechał do każdego z flaszką i załatwił sobie głosy. Ktoś, kto to opowiada, nie ma pojęcia o prowadzeniu kampanii. Musiałem być w formie, poza tym nie miałem kierowcy. W większości podróży sam kierowałem samochodem - mówi Kulesza w rozmowie z Interią.

- Nie ukrywam, że wtedy, gdy gościnność wymagała tego, aby z delegatem usiąść do stołu i porozmawiać przy lampce wina, to siadaliśmy, rozmawialiśmy. A myśli pan, że Koźmiński nie siadał? Siadał. Ale sprowadzanie całej mojej kampanii wyłącznie do pijaństwa jest żenujące - dodaje Kulesza.

Nowy prezes PZPN podkreśla jednak, że nie ma żalu do Koźmińskiego o to, co działo się w trakcie kampanii. - Nie chcę do tego wracać. To, co wydarzyło się w trakcie kampanii, niech zostanie w kampanii. Znamy się z Markiem, mamy dobre relacje, nigdy się nie kłóciliśmy. Stanęliśmy po dwóch stronach barykady, więc rywalizowaliśmy jak prawdziwi sportowcy. Tak to oceniam - mówi Kulesza.