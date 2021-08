Nagły zwrot! Odkrycie Bońka odchodzi. "Ja bym tak szybko z niego nie rezygnował"

Maciej Sawicki do PZPN trafił jesienią 2012 roku wraz ze Zbigniewem Bońkiem. - Maciek był moim odkryciem. Nie znałem go wcześniej, podpowiedziano mi. Byłem na spotkaniu z nim i 3-4 innymi kandydatami. On przyszedł nieco wystraszony. Młody chłopak, trochę z nieułożonymi włosami. Ale po pięciu minutach wiedziałem, że chcę go u siebie. Kiedy wygrałem wybory, zadzwoniłem do niego. Był chyba wtedy w Chinach. Mówię: "Wracaj, bo będziesz sekretarzem generalnym" - wspominał niedawno Boniek w rozmowie z PAP, gdzie podsumowywał obie kadencje na stanowisku prezesa PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza: Dlaczego wygrałem? Trzeba pytać delegatów. Boniek: Polska piłka ma we mnie przyjaciela

Mioduski odpowiada na atak Koźmińskiego. "Porozmawiamy sobie"

Boniek o Sawickim: Ja bym tak szybko z niego nie rezygnował

Sawicki już kilka tygodni temu na Twitterze pisał, że odchodzi w sierpniu z PZPN razem z Bońkiem. - Zachował się fair, bo nie chce nowemu prezesowi rzucać kłód pod nogi... Ale ja bym tak szybko z niego nie rezygnował, jeżeli nie mam pewności, że jest ktoś od niego lepszy - mówił Boniek we wspomnianej rozmowie z PAP.

W środę nowym prezesem PZPN został Cezary Kulesza. Kilka godzin później zebrał się nowy zarząd, który po południu wydał komunikat, że Sawicki dalej będzie pełnił obowiązki sekretarza. Okazuje się jednak, że tylko przez chwilę, o czym teraz na Twitterze informuje sam Sawicki. "Bardzo dziękuje prezesowi Cezaremu Kuleszy za zaufanie i zaproponowanie mi roli p.o. sekretarza generalnego. Będę pełnił tę funkcję do 2 września. Potem chciałbym spróbować nowych wyzwań w życiu zawodowym. Do tego czasu jestem do dyspozycji nowych władz i służę swoim doświadczeniem" - napisał Sawicki.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym sekretarzem. Wiadomo, że na pierwszym posiedzeniu wraz z Sawickim wybrano też pełniącego obowiązki przewodniczącego Kolegium Sędziów, którym zostanie Tomasz Mikulski i który na tym stanowisku zastąpił Zbigniewa Przesmyckiego.

Dni Paulo Sousy są policzone? Nowy prezes PZPN zabrał głos

Oto pozostała lista współpracowników Cezarego Kuleszy na kadencję 2021-25:

Wiceprezesi PZPN:

Wiceprezes ds. piłkarstwa profesjonalnego - Wojciech Cygan (Raków Częstochowa)

Wiceprezes ds. piłkarstwa amatorskiego - Adam Kaźmierczak (Łódzki ZPN)

Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych - Henryk Kula (Śląski ZPN)

Wiceprezes ds. zagranicznych - Mieczysław Golba (Podkarpacki ZPN)

Wiceprezes ds. szkoleniowych - Maciej Mateńko (Zachodniopomorski ZPN)

Zarząd PZPN:

Zbigniew Bartnik (Lubelski ZPN), Wojciech Cygan (jako przyszły wiceprezes ds. piłkarstwa profesjonalnego, Raków Częstochowa), Tomasz Garbowski (Opolski ZPN), Mieczysław Golba (Podkarpacki ZPN), Marcin Janicki (kandydat I ligi, prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej), Adam Kaźmierczak (Łódzki ZPN), Karol Klimczak (kandydat ekstraklasy, Lech Poznań), Sławomir Kopczewski (Podlaski ZPN), Henryk Kula (Śląski ZPN), Tomasz Lisiński (kandydat I ligi, Odra Opole), Maciej Mateńko (Zachodniopomorski ZPN), Radosław Michalski (Pomorski ZPN), Eugeniusz Nowak (Kujawsko-Pomorski ZPN), Sławomir Pietrzyk (Mazowiecki ZPN), Robert Skowron (Lubuski ZPN), Jakub Tabisz (kandydat ekstraklasy, Cracovia), Paweł Wojtala (Wielkopolski ZPN)

Komisja Rewizyjna: