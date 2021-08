132 sekundy wystąpienia nowego prezesa PZPN. Ważne słowa o Bońku

- Uznałem, że delegaci nie lubią długich przemówień. Postanowiłem krótko powiedzieć do nich kilka słów - mówi Cezary Kulesza, który na mównicę pierwszy raz wyszedł tuż przed głosowaniem na nowego prezesa. Przemawiał 132 sekundy. Jego jedynemu rywalowi Markowi Koźmińskiemu zajęło to 25 minut.

Kulesza wspomniał, że pracował w Jagiellonii i w zasadzie tylko podziękował. - Znacie mnie. Przepraszam za krótkie wystąpienie. Nadrobiłem czas - dodał nieco żartobliwie w kontekście przemowy oponenta. Dostał 92 głosy, a Koźmiński 26.

Kulesza nie chciał odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że wygrał wybory i co było jego kluczem do jego sukcesu. - Trzeba by zapytać delegatów - mówił. - To była normalna kampania. Było w niej widać, że mnie i Marka łączą bardzo dobre stosunki - opisywał. Podkreślał, że kluby I ligi i ekstraklasy, ale też baronowie, są jedną rodziną i "muszą razem iść do przodu", czyli postępować zgodnie z hasłem "łączy nas piłka". Kulesza zapewnił, że do tej rodziny należy też Paulo Sousa. - Będę chciał się z nim spotkać jak najszybciej, przed nami trzy ważne wrześniowe mecze - mówił nowy prezes, dodając, że trzyma kciuki za kadrę.

Kulesza dodał, że będzie współpracował ze Zbigniewem Bońkiem i "kontynuował rzeczy, które będą dobre dla polskiej piłki". Boniek, który kończy kadencję w polskim związku, jest wiceprezydentem UEFA i nieraz deklarował pomoc federacji niezależnie od tego, kto będzie nią zarządzał.

- Współpraca między nami zawsze wyglądała dobrze. Zawsze rozmawialiśmy, dzwoniliśmy do siebie, jesteśmy już po wstępnej rozmowie - mówił Kulesza o swych relacjach z Bońkiem.

Nowy prezes nie chciał zdradzić, jaka będzie jego pierwsza ważna decyzja, którą podejmie w gabinecie. - Zostawcie na razie te sprawy, dajcie na nie trochę czasu - mówił dziennikarzom. Pierwszą z nich będzie prawdopodobnie wybór nowego sekretarza PZPN.

Kulesza wyjaśnił też dlaczego na ważną funkcję wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych wybrał Macieja Mateńko, który niedawno został prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

- Maciej jest trenerem młodzieży, ma bardzo duży zakres wiedzy. Bardzo w niego wierzę. On dobierze dla siebie odpowiedni zespół ludzi, który będzie mu pomagał. Wierzę, że będzie dobrze. - mówił Kulesza. Mateńko jest działaczem, ale też trenerem. Do tej pory pracował m.in. w Pogoni Szczecin, FASE Szczecin oraz zachodniopomorskim związku, gdzie był trenerem Mobilnej Akademii Młodych Orłów.