Boniek doceniony przez PZPN. Kulesza zaczął właśnie od tego. "Czarek, poczekaj"

To była pierwsza decyzja delegatów na środowym walnym zgromadzeniu PZPN. - O prezesie Bońku można mówić dobrze albo wcale. Wybitny piłkarz - przyznał Zdzisław Łazarczyk, były szef Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który zwrócił się do delegatów z prośbą o wybór przez aklamację Zbigniewa Bońka na prezesa honorowego PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Boniek oddał władzę i odpalił Twittera. To samo kiedyś zrobił Leśnodorski

Kulesza z mównicy do Bońka: Cieszymy się, że nie wybiera się pan na emeryturę

I po chwili tak się stało: Boniek otrzymał tytuł honorowego prezesa. Delegaci wybrali również honorowych członków PZPN. W tym gronie znaleźli się: Jan Bednarek, Ryszard Binensztok, Witold Bogdański, Zdzisław Czyrka, Waldemar Fornalik, Janusz Garlicki, Michał Globisz, Janusz Handerek, Bogdan Hirsch, Eugeniusz Kolator, Wiesław Korek, Andrzej Kowal, Wincenty Morycz, Jan Muszalski, Wojciech Reznerowicz, Stanisław Sipa, Mirosław Starczewski, Teodor Wawoczny, Władysław Żmuda.

- Dziękuję ustępującemu zarządowi, na czele z prezesem Bońkiem, któremu też gratuluję. Cieszymy się panie prezesie, że jeszcze nie wybiera się pan na emeryturę - zaczął kilka godzin później swoje przemówienie Cezary Kulesza. Jeszcze wtedy nie był pewny, czy zostanie nowym prezesem, bo to było przed głosowaniem, kiedy kandydaci, czyli właśnie Kulesza, a przed nim Marek Koźminski wygłaszali swoje mowy.

Ogromne straty w PZPN w ostatnim roku. Pierwszy raz od bardzo dawna

Cezary Kulesza nowym prezesem PZPN

- To najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Dziękuję za zaufanie. Piłka nożna to sport, który łączy Polaków. Zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy mają na sercu dobro polskiej piłki. Potrzebujemy zmian, żeby się rozwijać. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, obiecuję ciężką pracę. I proszę o wsparcie, bo łączy nas piłka - powiedział Kulesza po wyborze na prezesa PZPN.

A od razu po tych słowach został wyściskany przez Bońka. - Czarek, poczekaj. Gratuluję i dziękuję, od dzisiaj polska piłka ma nowego prezesa. W związku z tym zapraszam cię tutaj - powiedział Boniek i wstał z krzesła, symbolicznie je ustępując Kuleszy, który w środowym głosowaniu pokonał Koźmińskiego różnicą 69 głosów (92 do 23).