Była gwiazda chce zostać selekcjonerem. "Zamiast Sousy Polska powinna zatrudnić mnie"

Ludovic Obraniak zakończył piłkarską karierę w 2018 roku w wieku 36 lat. Były reprezentant Polski jest obecnie ekspertem "L'Equipe", a niedawno rozpoczął karierę trenerską w piątoligowym Le Touquet ACFCO. W rozmowie z WP Sportowe Fakty były pomocnik zdradził, jakie byłoby jego marzenie związane z pracą w nowej roli.

REKLAMA

Zobacz wideo Kandydat na prezesa PZPN: Sousa powinien dalej pracować z kadrą

Ludović Obraniak o pracy trenera: Byłoby czymś niezwykłe, jakbym wrócił do reprezentacji Polski

- Wiadomo, że moja piłkarska przygoda z Polską miała wzloty i upadki, jednak z Polski staram się zachować tylko dobre wspomnienia. I faktycznie byłoby czymś niezwykłym, gdyby ta historia kiedyś zatoczyła takie koło, że jako trener wróciłbym do reprezentacji Polski... Choć nie wiem jak zareagowałby na to prezes Boniek, który do kadrowiczów z podwójnym obywatelstwem miał zawsze pewne obiekcje - powiedział Obraniak.

Paulo Sousa szukał nowej pracy na prawo i lewo! "Człowiek Bońka"

Zawodnik przytoczył także rozmowę z Raymondem Domenechem na temat jego ewentualnej pracy z polską kadrą. - Domenech dzwonił do mnie potem i mówił, że zamiast Paulo Sousy Polska powinna zatrudnić właśnie mnie? Oczywiście, rozmawialiśmy o tym w żartach, bo wiem, że jeśli chodzi o trenerkę, to przede mną jeszcze wiele etapów, zanim coś takiego mogłoby wchodzić w ogóle w rachubę. Ale... Może któregoś dnia? - dodał także.

Nicola Zalewski komentuje pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Po włosku

Obraniak skrytykował także Paulo Sousę za decyzję przed mistrzostwami Europy. Według niego poważanym błędem było brak powołania dla Kamila Grosickiego, a także zmiana systemu gry. - Zmienił system gry, wprowadził sporo zmian, a tak na logikę, w kilka miesięcy to się nie miało prawa udać. Zabrakło Piątka, Milika, nie został powołany Kamil Grosicki. [...] Sousa chciał dobrze, ale, jak mówię, czas nie był jego zwolennikiem - stwierdził.

Ludović Obraniak grał w reprezentacji Polski w latach 2009-2014. Rozegrał w niej 34 spotkania, w których strzelił pięć goli. Piłkarz grał w takich klubach jak Girondins de Bordeux, Lille czy FC Metz.