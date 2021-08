Nicola Zalewski komentuje pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Po włosku

Nicola Zalewski krótko, ale konkretnie odpowiedział na powołanie na mecze eliminacji mistrzostw świata 2022. - Nigdy nie przestawaj marzyć - napisał w relacji na Instagramie młoda gwiazda AS Romy. To oznacza, że 19-latek być może pojawi się na meczach z Albanią (2 września), San Marino (5 września) czy Anglią (8 września).

REKLAMA

Zobacz wideo Jest decyzja ws. przyszłości Paulo Sousy!

Nicola Zalewski jednym z nowych powołań Paulo Sousy. Do kadry wrócił także Sebastian Szymański

Nicola Zalewski chwalony był już pod koniec poprzedniego sezonu. Najpierw zrobiło się o nim głośno po rewanżowym meczu Romy z Manchesterem United w półfinale Ligi Europy (3:2), kiedy miał duży udział przy zwycięskim golu, a kilka dni później po meczu z Crotone (5:0) - jego debiucie w Serie A, w którym Zalewski zaliczył asystę. Wszystko wskazuje na to, że 19-latek będzie także jednym z pierwszych wyborów Jose Mourinho, trenera AS Romy.

- Mourinho powiedział: "Podobasz mi się, będziesz rozwijał się pod moimi skrzydłami". Kamień spadł nam z serca, syn bardzo się cieszył. Nicola spodziewał się, że trener widzi go raczej jako trzeciego w kolejności do gry. Mourinho od razu to sprostował. "Nie licz, że będziesz głębokim rezerwowym. Będę na ciebie stawiał" - relacjonował ojciec Nicoli Zalewskiego.

Mourinho powiedział Nikoli Zalewskiemu, co naprawdę o nim myśli

Potwierdziło się także zapowiadane powołanie dla Adama Buksy, który regularnie strzela w MLS w barwach New England Revolution. Jak dotąd napastnik rozegrał 19 spotkań, w których zdobył osiem goli. Do kadry wrócił także Sebastian Szymański. Na co dzień piłkarz Dynama Moskwa, który nie znalazł się w kadrze na mecze Euro 2020, a jednocześnie był jedną z wyróżniających się postaci swojego zespoły w sezonie 2020/2021.