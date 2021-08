Mourinho powiedział Nikoli Zalewskiemu, co naprawdę o nim myśli. Ależ zaskoczenie

Nicola Zalewski chwalony był już pod koniec poprzedniego sezonu. Najpierw zrobiło się o nim głośno po rewanżowym meczu Romy z Manchesterem United w półfinale Ligi Europy (3:2), kiedy miał duży udział przy zwycięskim golu, a kilka dni później po meczu z Crotone (5:0) - jego debiucie w Serie A, w którym Zalewski zaliczył asystę. Chwalił go wtedy trener Paulo Fonseca, ale on po sezonie odchodził z Romy. Jego miejsce zajął Jose Mourinho, który zabrał Zalewskiego na przedsezonowy obóz do Portugalii. A teraz Paulo Sousa zabrał go do kadry, bo 19-letni pomocnik otrzymał powołanie na wrześniowe mecze reprezentacji Polski.

Mourinho do Zalewskiego: Podobasz mi się, będziesz rozwijał się pod moimi skrzydłami

- Jeszcze kilka dni temu siedzieliśmy na walizkach - mówi w rozmowie z WP Sportowe Fakty Krzysztof Zalewski, ojciec Nicoli. - Syn dostał sporo ofert z innych włoskich klubów, ale bardzo chciał zostać. W zeszłym sezonie podpisał z Romą nowy, korzystny kontrakt. I nawet byliśmy gotowi obniżyć zarobki, by Nicola tylko został w Rzymie. Po dłuższym czasie Jose Mourinho zaprosił syna do gabinetu i powiedział mu, co sądzi o jego grze - dodaje Krzysztof Zalewski.

I dalej relacjonuje: - Mourinho powiedział: "Podobasz mi się, będziesz rozwijał się pod moimi skrzydłami". Kamień spadł nam z serca, syn bardzo się cieszył. Nicola spodziewał się, że trener widzi go raczej jako trzeciego w kolejności do gry. Mourinho od razu to sprostował. "Nie licz, że będziesz głębokim rezerwowym. Będę na ciebie stawiał" - usłyszał od trenera syn. Ulżyło nam, bo jak na szpilkach siedzieliśmy przez ostatni tydzień.

Sousa kontaktował się z Zalewskim. "Od początku liczyła się tylko nasza reprezentacja"

Zalewski przeszedł w Romie wszystkie szczeble. Grał w zespołach juniorskich, później przez dwa lata występował w Primaverze - młodzieżowych rozgrywkach, aż doczekał się debiutu w pierwszej drużynie. Był powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski, ale urodził się i całe życie spędził we Włoszech, ma podwójne obywatelstwo.

- Proszę sobie wyobrazić, że miesiąc temu odezwali się do nas ludzie z młodzieżowej drużyny Włoch do lat 19. Od początku jednak liczyła się tylko nasza reprezentacja. Dla syna, dla mnie i całej rodziny to największy honor. Nicola jest dumny - mówi Krzysztof Zalewski i dodaje, że z jego synem Paulo Sousa kontaktował się wcześniej, jeszcze przed wysłaniem powołań. - To była długa i przyjemna rozmowa. Tylko tyle mogę zdradzić - mówi.

We wrześniu reprezentacja Polski, która po trzech marcowych meczach z czterema punktami zajmuje czwarte miejsce w grupie (wyprzedza tylko Andorę i San Marino), rozegra kolejne trzy spotkania w eliminacjach do mundialu: z Albanią (2 września u siebie), San Marino (5 września na wyjeździe) i Anglią (8 września u siebie).

