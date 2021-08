Oficjalnie: Są powołania Paulo Sousy! Niespodziewany następca Fabiańskiego

Mecze z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września) będą pierwszymi spotkaniami reprezentacji Paulo Sousy po Euro 2020. Polacy na tym turnieju rozczarowali. Nasza drużyna przegrała ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3) oraz zremisowała z Hiszpanią (1:1), przez co rywalizację na mistrzostwach Europy zakończyła na fazie grupowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Najbliższe trzy spotkania mogą być kluczowe dla naszej drużyny w kontekście awansu na mistrzostwa świata, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze. W marcowych meczach Polacy ugrali cztery punkty w trzech występach. Nasza drużyna zremisowała z Węgrami (3:3), pokonała Andorę (3:0) i przegrała z Anglią (1:2).

Po pierwszych spotkaniach nasza sytuacja w grupie jest trudna. Po trzech kolejkach Polacy zajmują dopiero 4. miejsce w grupie z czterema punktami. Sześć punktów ma Albania, siedem mają Węgrzy, a dziewięć Anglicy. We wrześniowych spotkaniach Polacy muszą zapunktować lepiej od rywali, by podtrzymać szanse na awans. Na mistrzostwa świata bezpośrednio awansuje tylko zwycięzca grupy. Zespoły z drugich miejsc zagrają ze sobą w barażach.

Nowe informacje po zasłabnięciu Samuela Kalu. "Trener wpadł w panikę"

Sousa powołał kadrę na wrześniowe mecze

W poniedziałek selekcjoner reprezentacji Polski podał kadrę na najbliższe zgrupowanie. W kadrze znalazł się m.in. wielki nieobecny Euro 2020, Sebastian Szymański. Mimo że 22-letni pomocnik bardzo dobrze radzi sobie w Dinamie Moskwa, to powołania na mistrzostwa Europy nie dostał. Teraz jednak wraca do kadry.

Tragiczny wypadek w rodzinie byłego trenera polskich skoczków. "Wypadł z balkonu"

Wśród powołanych jest też Nicola Zalewski. 19-letni pomocnik pokazał się z bardzo dobrej strony w trakcie okresu przygotowawczego AS Roma i w tym sezonie ma dostać szansę od nowego trenera zespołu - Jose Mourinho. Sousa miał rozmawiać na temat zawodnika ze znajomymi w rzymskim klubie i zdecydował, że jego talent chce zobaczyć na własne oczy.

W kadrze jest też Bartłomiej Drągowski. To dość nieoczekiwane powołanie. Mimo że Drągowski bronił regularnie w Fiorentinie w poprzednim sezonie, to powołania na Euro 2020 nie dostał. Zmiennikami Wojciecha Szczęsnego byli Łukasz Fabiański i Łukasz Skorupski, a z kadrą trenował też Radosław Majecki. Tuż po tamtych powołaniach spekulowano, że Sousa nie przepada za Drągowskim, jednak teraz to bramkarz Fiorentiny znalazł się w kadrze w miejsce Fabiańskiego, który zakończył reprezentacyjną karierę. Majecki znalazł się zaś tylko na liście rezerwowej.

Kadra reprezentacji Polski na wrześniowe mecze:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski.

Obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz, Maciej Rybus.

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Sebstian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Adam Buksa, Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.