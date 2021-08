Znamy trzy nowe powołania Sousy na mecze el. MŚ 2022. Nie będzie odwrotu do Włoch

Na początku września reprezentacja Polski rozegra trzy kolejne spotkania eliminacji MŚ 2022 w Katarze. Jej rywalami będzie Albania, San Marino oraz Anglia. Jak informuje "Przegląd Sportowy", Paulo Sousa powoła na wrześniowe mecze dwóch debiutantów.

Paulo Sousa ma powołać dwóch debiutantów. Wśród nich wielki talent AS Romy

Pierwszym z nich ma być Adam Buksa, który regularnie strzela w MLS w barwach New England Revolution. Jak dotąd napastnik rozegrał 19 spotkań, w których zdobył osiem goli. Jego zespół jest liderem konferencji wschodniej MLS i uchodzi za jednego z głównych faworytów do wygrania rozgrywek. W przeszłości napastnik był na zgrupowaniu kadry Jerzego Brzęczka w listopadzie 2018 roku, ale nie dostał szansy zagrać z orłem na piersi.

Bardziej elektryzujące jest nazwisko drugiego zapowiadanego debiutanta. Chodzi o Nicolę Zalewskiego z AS Romy. 19-latek to jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy występujących w Serie A. Ofensywny pomocnik przebija się do kadry rzymskiego klubu. Na razie w pierwszym zespole zagrał kilkanaście minut. - Na pewno przyda się reprezentacji i pewnie przekonamy się o tym już na najbliższym zgrupowaniu - powiedział Paulo Sousa w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jeśli Zalewski zagra w meczu o punkty, to nie będzie mógł już zmienić reprezentacji (ma również obywatelstwo włoskie). - Chciałbym grać w reprezentacji Polski, ponieważ wierzyli we mnie od dziecka. Reprezentowanie mojego kraju jest dla mnie wielką dumą i jest to również sposób, aby podziękować moim rodzicom za wszystko, co mi dali - powiedział piłkarz Romy w maju. W trakcie obozu przygotowawczego zachwycił Jose Mourinho, dzięki czemu zostanie w klubie na ten sezon i nie zostanie nigdzie wypożyczony >>

Powołanie obu piłkarzy wydaje się być przesądzone. Dziennik poinformował także, że obaj zawodnicy rozmawiali już z selekcjonerem na temat przyszłych powołań. Do kadry ma wrócić także Sebastian Szymański z Dynamo Moskwa, który został pominięty przy powołaniach na Euro 2020.

Reprezentacja Polski. Wrześniowe mecze [Terminarz]: