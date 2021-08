Dawidziuk wskazał następcę Fabiańskiego w reprezentacji Polski. "To główny kandydat"

W minioną niedzielę Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w oficjalnym komunikacie, że Łukasz Fabiański zakończył karierę reprezentacyjną i w pełni skupi się na występach klubowych. "Gra w reprezentacji Polski zawsze była dla mnie największym zaszczytem, powodem do dumy, a także przyjemnością i spełnieniem marzeń. Dlatego ten moment nie jest łatwy" – powiedział zawodnik West Hamu United.

Były trener bramkarzy w reprezentacji Polski typuje następcę Fabiańskiego. "Drągowski to główny kandydat"

Andrzej Dawidziuk był trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski w latach 2006-2009 i 2012-2013. Szkoleniowiec rozmawiał z TVP Sport na temat następcy Łukasza Fabiańskiego w ekipie biało-czerwonych. 52-latek podkreśla, że jest sporo możliwości. "Bartłomiej Drągowski ma doświadczenie w reprezentacjach młodzieżowych i zadebiutował w dorosłej kadrze. Do tego ustabilizował swoją pozycję we Fiorentinie i dobrze sobie radzi w Serie A. Na pewno to główny kandydat na miejsce Fabiańskiego" – powiedział.

Czy Wojciech Szczęsny może czuć się zagrożony? Kto może dostać szansę w reprezentacji Polski? "Swoją szansę w kadrze może otrzymać Rafał Gikiewicz, który zbiera pochlebne recenzje w Bundeslidze. Kadra ma wiele możliwości na tę pozycję. Wojtek bez wątpienia jest numerem jeden i jest najbardziej kompletny z bramkarzy, których ma do dyspozycji Sousa. Nie sądzę, by doszło do takiej debaty, jaka miała miejsce w przypadku walki Szczęsnego z Fabiańskim" – odpowiada Dawidziuk.

Andrzej Dawidziuk jest spokojny o przyszłość reprezentacji Polski na pozycji bramkarza. Uważa, że jest wielu golkiperów, którzy mogą walczyć o miejsce w kadrze. "Jestem spokojny o to, że płynność będzie zachowana. Myślę, że będzie dość ciekawie. Są Radosław Majecki, Karol Niemczycki czy Kamil Grabara. Wiele będzie zależało od polityki budowania kadry bramkarzy, na jaką zdecyduje się Paulo Sousa. W dłuższej perspektywie nie skreślałbym także Mateusza Lisa. Czekam na to, jak będzie grał w Turcji" – skwitował.