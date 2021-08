Łukasz Fabiański napisał do kibiców reprezentacji Polski. "Coś, czego się nie zapomina"

36-letni bramkarz oficjalnie zakończył karierę w reprezentacji. W niedzielę poinformował o tym na kanale Łączy Nas Piłka, dzień później opublikował zaś emocjonalny wpis na Facebooku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Robert Korzeniowski mówił, żebym miał spokojną głowę, ale trochę zaszalałem"

Łukasz Fabiański: Wielkie dzięki i do zobaczenia

"Reprezentowanie własnego kraju to spełnienie moich najskrytszych marzeń. Przez ten czas przeżyłem wiele niesamowitych momentów. Śpiewanie hymnu przed meczem i burza emocji z tym związana to jest coś, czego się nie zapomina. 15 lat z reprezentacją dało mi możliwość pracy z wieloma niesamowitymi piłkarzami, trenerami czy też ludźmi z zaplecza technicznego. Tak, otoczka związana z reprezentacją jest całkowicie unikatowa. Dziękuję wam, Kibice, za wsparcie, bo to dla Was dawałem z siebie wszystko, by godnie reprezentować Polskę. Wielkie dzięki. I do zobaczenia".

Swoją decyzję tłumaczył dzień wcześniej. – Chciałbym skupić się teraz wyłącznie na karierze klubowej. Przede mną kolejny wymagający sezon w Premier League, a mój West Ham United zagra również w Lidze Europy – powiedział Fabiański.

Jako pierwszy o decyzji bramkarza dowiedział się Zbigniew Boniek. – Łukasz zadzwonił do mnie dziś rano i przekazał decyzję. Był pewny swego, dokładnie to przemyślał. Chciałbym mu serdecznie podziękować za wszystko, co zrobił dla reprezentacji Polski. Zawsze mogliśmy na niego liczyć – mówił.

Fabiański zadebiutował w reprezentacji 28 marca 2006 r. w sparingu z Arabią Saudyjską. Łącznie rozegrał 56 meczów, puścił 45 goli, zachował 26 czystych kont. Pojechał z kadrą na MŚ 2006 i MŚ 2018 oraz na Euro 2008, 2016 i 2021 (z udziału w Euro 2012 wyeliminowała go kontuzja pleców).