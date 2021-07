Boniek krytycznie o kadrze i Krychowiaku. "Pomocnicy muszą grę przyspieszać"

Reprezentacja Polski odpadła z turnieju Euro 2020 po fazie grupowej. Wpływ na to miała porażka w meczu otwarcia. Zespół Paulo Sousy przegrał ze Słowacją 1:2, a z boiska wyleciał Grzegorz Krychowiak, którego z powodu czerwonej kartki zabrakło w kolejnym meczu z Hiszpanią.

- Ja do reprezentacji zawodników nie powołuję, ani nie odwołuję. Natomiast sam Grzesiek zdaje sobie sprawę z tego, że na turnieju nie był w najwyższej formie. W koncepcji Sousy pomocnicy muszą grę przyspieszać. Problemem reprezentacji na Euro było także to, że nie mieliśmy numeru sześć, zawodnika, który łączy obronę z atakiem - powiedział na łamach "Piłki Nożnej" Zbigniew Boniek.

Grzegorz Krychowiak powinien zwolnić miejsce w reprezentacji Polski? Co z resztą kadrowiczów?

Przez brak awansu do fazy pucharowej fala krytyki wylała się nie tylko na zawodników, ale też na nowego selekcjonera. - Jeżeli weźmiemy pod uwagę suchy wynik, wybór można ocenić jako niewłaściwy. Ale czy Paulo Sousa jest złym trenerem? Nie jest - skwitował Zbigniew Boniek.

W kontekście kadrowiczów dodał, że "ze zdrowymi Arkiem Milikiem, Krzyśkiem Piątkiem, Jackiem Góralskim, Krystianem Bielikiem czy Arkiem Recą gra zespołu mogłaby w fazie ofensywnej i defensywnej wyglądać". - Podniecamy się grą polskich zawodników w ligach zagranicznych, ten w podstawie, tamten z asystą, ale prawie nikt tych meczów nie ogląda. Na Euro wyszły nasze braki. Na tym poziomie musisz być piłkarzem kompletnym. Gdy nasi piłkarze są pod presją przeciwnika, gdy nie ma przestrzeni, piłka zaczyna ich nagle parzyć. Boją się odpowiedzialności - ocenił prezes PZPN.

