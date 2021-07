Lewandowski znowu może obejść smakiem. Anglicy wskazują faworyta do Złotej Piłki

Robert Lewandowski jest tuż za Leo Messim w rankingu stworzonym przez angielski portal goal.com, który wskazał 20 faworytów do zdobycia Złotej Piłki. "Wielu pretendentów odpadło z Euro, dlatego siódme zwycięstwo w plebiscycie jest w jego zasięgu" - argumentuje serwis, dlaczego to właśnie Messi jest faworytem i przypomina, że Argentyńczyk, który od 1 lipca jest bez klubu, właśnie błyszczy na Copa America i po raz kolejny udowadnia, że jest najlepszy na świecie.

Złota Piłka. "Lewandowski wraca do rywalizacji"

Ale odpadnięcie gwiazd z Euro wcześniej niż przewidywano, może też być na rękę Lewandowskiemu. A tak przynajmniej twierdzi goal.com, który drugie miejsce Lewandowskiego w zestawieniu argumentuje w ten sposób, że wyścig o Złotą Piłkę może rozstrzygnąć się na poziomie klubowym. "Mając to na uwadze, Lewandowski wraca do rywalizacji. Po rekordowym sezonie w Bundeslidze [41 bramek] i z poczuciem, że niesłusznie przegapił nagrodę w 2020 roku" - czytamy w uzasadnieniu.

Przegapił, bo dziennik France Football w 2020 roku postanowił, że po raz pierwszy w historii plebiscytu nie przyzna Złotej Piłki. Motywował to nadzwyczajną sytuacją w futbolu, która powstała w wyniku pandemii koronawirusa. - To nie była łatwa decyzja, ale naprawdę się baliśmy, że Złota Piłka nie zostanie przyznana sprawiedliwie - tłumaczył redaktor naczelny Pascal Ferre w rozmowie z AP, prawdopodobnie mając na myśli przede wszystkim Neymara i Kyliana Mbappe. A więc zawodników PSG z ligi francuskiej, która jako jedyna z wielkich europejskich lig przedwcześnie zakończyła sezon 2019/20.

Faworyci do zdobycia Złotej Piłki według goal.com

1. Lionel Messi

2. Robert Lewandowski

3. N'Golo Kante

4. Romelu Lukaku

5. Kylian Mbappe

6. Kevin De Bruyne

7. Cristiano Ronaldo

8. Raheem Sterling

9. Erling Haaland

10. Neymar

11. Karim Benzema

12. Harry Kane

13. Ruben Dias

14. Mason Mount

15. Jorginho

16. Phil Foden

17. Federico Chiesa

18. Ilkay Gundogan

19. Pedri

20. Nicolo Barella

