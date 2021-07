Katastrofa Krychowiaka! Tylko jeden piłkarz na Euro 2020 był gorszy

Grzegorz Krychowiak wygrywa minimalnie tylko z Neco Williamsem. Lewy obrońca reprezentacji Walii, który zagrał w meczach z Włochami (0:1) i Danią (0:4) i też wyleciał z boiska w drugim spotkaniu, otrzymał od whoscored.com średnią notę 5,88. Krychowiak został oceniony o 0,01 wyżej od niego i o 0,02 niżej od Timo Wernera - napastnika reprezentacji Niemiec - który zajął trzecie miejsce w niechlubnym zestawieniu najsłabszych piłkarzy na Euro 2020.

REKLAMA

Zobacz wideo Spięcie na konferencji Zbigniewa Bońka. "Proszę mi wskazać błędy"

Werdykt na Sousę wydany. Głosowania nie pozostawiły wątpliwości

Krychowiak w najgorszej jedenastce turnieju. "Po jego zejściu w końcu graliśmy w jedenastu"

Statystyczny portal whoscored.com pod uwagę brał piłkarzy, którzy na turnieju rozegrali przynajmniej 100 minut. Krychowiak rozegrał 140. Ale nawet bez statystyk wiadomo, że to były złe minuty w jego wykonaniu. Zaczęło się od 62 minut ze Słowacją (1:2), po których Krychowiak - za drugą żółtą kartkę i faul na Jakubie Hromadzie - wyleciał z boiska. Później była przymusowy mecz przerwy z Hiszpanią (1:1) i powrót na spotkanie ze Szwecją (2:3), kiedy Krychowiak został zmieniony w 78., cztery minuty po tym, jak zobaczył kolejną żółtą kartkę.

- Po jego zejściu w końcu graliśmy w jedenastu - tak Radosław Kałużny określił grę Krychowiaka w meczu ze Szwecją. - Nie, nie uwziąłem się na niego. On tak samo zaprezentował się teraz w Euro, jak ja kilkanaście lat temu w mistrzostwach świata. Torba ze sprzętem została wtedy w Polsce, a ja byłem na turnieju w Korei - dodał Kałużny w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Krychowiak siłą rzeczy znalazł się też w najgorszej jedenastce turnieju według whoscored.com. Razem ze wspomnianymi Williamsem i Wernerem, ale także: Manuelem Neuerem, Atillą Szalaiem, Willym Orbanem, Ezgjanem Alioskim, Ante Rebiciem, Loicem Nego, Burakiem Yilmazem i Marcusem Bergem.

Wyraź piłkarskie emocje na ogromnym ekranie w Warszawie

Euro dla Polski się już skończyło, ale nie dla polskich kibiców. Wejdź na muralnazywo.pl, napisz, komu kibicujesz, oceniaj mecze i typuj faworytów aż do samego finału, a my spośród przesłanych haseł każdego dnia wybierzemy najlepsze i umieścimy je na największym ekranie LED w Warszawie przy placu Unii Lubelskiej oraz na stronie muralnazywo.pl. Uwaga! Ekran aktualizujemy codziennie i nie możemy się doczekać tego, co wymyślicie.