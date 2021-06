Mocno o Szczęsnym. "To chyba najbardziej przereklamowany bramkarz na świecie"

Wojciech Szczęsny ma za sobą słaby sezon. Najpierw jego Juventus został zdetronizowany w Serie A, nie zdobywając pierwszy raz od dziewięciu lat mistrzostwa Włoch i z trudem kwalifikując się do Ligi Mistrzów. Z reprezentacją Polski Szczęsny zanotował zaś nieudane Euro 2020 - w pierwszym starciu ze Słowacją wbił sobie bramkę samobójczą, a drużyna odpadła już po fazie grupowej z zaledwie jednym punktem na koncie.

Po wpadce na Euro eksperci nie zostawiają na reprezentacji Polski suchej nitki. Jednym z tych piłkarzy, którym oberwało się najbardziej, jest właśnie bramkarz Juventusu. Były reprezentant Polski Maciej Terlecki w rozmowie z portalem WP Sportowefakty ostro skrytykował bramkarza Juventusu.

- Moje zdanie od 10 lat jest takie, że Wojtek nie daje rady. To chyba najbardziej przereklamowany bramkarz na świecie. Zawsze stawiałbym na Łukasza Fabiańskiego. Podoba mi się jego charakter i umiejętności. Akurat teraz był kontuzjowany, ale wiele razy udowadniał, że sobie radzi - stwierdził Terlecki. - Moim zdaniem Maciej Szczęsny był lepszym bramkarzem, niż Wojtek. Po prostu trafił na gorsze czasy - dodał były reprezentant Polski.

Terlecki dodał, że Paulo Sousa postawił na Szczęsnego jako pierwszego bramkarza w kadrze, biorąc pod uwagę tylko przynależność klubową, a nie kierując się również innymi czynnikami. - To tak wygląda, że on popatrzył, że Szczęsny w Juventusie, a Fabiański w West Hamie. No to stawiamy na Wojtka, bo Juventus jest wyżej. Jurek Brzęczek nie popełnił tego błędu i dlatego został zniszczony przez media - zakończył.

