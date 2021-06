Tak reprezentanci Polski bawią się po przegranym Euro 2020. Wakacje

Polska w tegorocznej edycji mistrzostw Europy przegrała 1:2 w pierwszym meczu ze Słowacją. Następnie zremisowała 1:1 z Hiszpanią i na koniec przegrała 3:2 ze Szwecją. W mediach społecznościowych pojawiły się kąśliwe komentarze, że reprezentanci Polski wreszcie udadzą się na "zasłużone wakacje". Większość zawodników już odpoczywa na urlopach.

REKLAMA

Zobacz wideo Faworyci "zmieceni" z Euro?

Wakacje reprezentantów Polski. Maciej Rybus odpoczywa w Turcji, a Świerczok łowi ryby

Wyjątkiem jest jedynie Przemysław Frankowski, który cztery dni po meczu ze Szwecją wyszedł na boisko w meczu amerykańskiej ligi MLS między Chicago Fire i Philadelphia Union. Polski skrzydłowy nie dostał urlopu. Liga MLS nie przerwała bowiem swoich rozgrywek na czas Euro.

Pozostali zawodnicy mogą korzystać z wolnego przed rozpoczęciem sezonu ligowego. W Bundeslidze i Premier League zaczyna się on 13 sierpnia, a w PKO Ekstraklasie już 23 lipca. Na wakacjach w Polsce na razie zostali Jakub Moder, Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz. Podobnie Jakub Świerczok, który w relacjach na Instagramie pokazuje, jak spędza czas nad wodą. Zawodnik znany jest z tego, że jest fanem wędkarstwa.

Z kolei Piotr Zieliński spędza wolny czas ze starszym o cztery lata bratem Pawłem. To właśnie on wrzucił do mediów społecznościowych nagranie, na których widać braci grających w siatkonogę.

Maciej Rybus pojechał już na wakacje z żoną i synami. Rodzina spędza wolny czas w Turcji. Na Instagramie Lany Rybus widać, że czeka ich upalny urlop. W Turcji temperatura sięga nawet 38 stopni.

Porażające liczby Polaków w meczu ze Szwecją. "Niemożliwe"

Według dziennikarzy gol24.pl Robert Lewandowski prawdopodobnie spędza wakacje z rodziną na Majorce (napastnik niedawno kupił na tej wyspie nieruchomość). W mediach społecznościowych pochwalił się natomiast zdjęciem, jakie wykonała mu starsza córka Klara. Lewandowscy byli w restauracji, a na nagraniu zamieszczonym przez trenerkę słychać nawet, jak zawodnik Bayernu liczy z córką po hiszpańsku.

Kacper Kozłowski, który został najmłodszym zawodnikiem debiutującym na mistrzostwach Europy, także wziął wolne. Pomocnik Pogoni Szczecin wakacje spędza ze swoją ukochaną w ciepłych krajach. Łukasz Skorupski także spędza wolne z rodziną. "Nie poszło tak jak byśmy chcieli. Daliśmy z siebie maksa, teraz czas na wakacje z rodziną" - napisał bramkarz, a na Instastories wrzucił zdjęcie z żoną Matilde Rossi.

Z Euro 2020 prosto do Legii w Lidze Mistrzów. "Nie chciał żadnego urlopu"