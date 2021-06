Boniek skomentował sukces Czechów. Wpis wywołał kontrowersje

I oczywiście tym wpisem Zbigniew Boniek tylko wzniecił dyskusję. "My wtedy nie wygraliśmy z nikim w taki sposób" - odpisał mu Radosław Nawrot, dziennikarz Interii. A inny z internautów zauważył, że pięć lat temu na Euro we Francji nie byłoby awansu reprezentacji Polski do ćwierćfinału, gdyby nie fantastyczny mecz Łukasza Fabiańskiego ze Szwajcarią (1:1, 5:4 p.k.). W przeciwieństwie do reprezentacji Czech, która w niedzielę nie potrzebowała ani specjalnie pomocy bramkarza, ani tym bardziej rzutów karnych - pewnie pokonała Holendrów (2:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Spięcie na konferencji Zbigniewa Bońka. "Proszę mi wskazać błędy"

Znamy pierwszą parę ćwierćfinałową! Tak wygląda drabinka Euro 2020 po awansie Czech

Może i pokonała pewnie, ale trzeba oddać, że też miała łatwiej, bo od 55. minuty miała przewagę jednego z piłkarza. Z boiska został wtedy wyrzucony Matthijs de Ligt. To niebywałe, ale była to czwarta obejrzana przez Holendrów czerwona kartka w historii mistrzostw Europy. Za każdym razem miało to miejsce w spotkaniach z Czechami lub Czechosłowacją. Zaczęło się od Euro 1976, kiedy czerwone kartki w półfinałowym spotkaniu zobaczyli Johan Neeskens i Wim van Hanegem. A później był 2004 rok i mistrzostwa Europy w Portugalii, gdzie Czesi z Holandią spotkali się w fazie grupowej - wygrali 3:2, mimo że przegrywali 0:2. I też grali z przewagą piłkarza. Od 75. minuty, kiedy z boiska wyrzucony został John Heitinga.

Coś jest na rzeczy? Klub Premier League podsyca plotki o transferze Lewandowskiego

Wyraź piłkarskie emocje na ogromnym ekranie w Warszawie

Euro dla Polski się już skończyło, ale nie dla polskich kibiców. Wejdź na muralnazywo.pl, napisz, komu kibicujesz, oceniaj mecze i typuj faworytów aż do samego finału, a my spośród przesłanych haseł każdego dnia wybierzemy najlepsze i umieścimy je na największym ekranie LED w Warszawie przy placu Unii Lubelskiej oraz na stronie muralnazywo.pl. Uwaga! Ekran aktualizujemy codziennie i nie możemy się doczekać tego, co wymyślicie.