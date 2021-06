Rzecznik reprezentacji Polski ujawnia: Nie mogłem tego powiedzieć

Jakub Moder nie był w stanie zagrać w ostatnim meczu fazy grupowej, przeciwko Szwecji. Pomocnik Brighton doznał kontuzji kolana w meczu z Hiszpanią. Chociaż początkowo sztab szkoleniowy miał nadzieję, że zawodnik zdąży na mecz ze Szwecją, to ostatecznie zabrakło go w kadrze meczowej.

- Finalnie diagnoza nie jest taka zła, jaka mogłaby być.Więzadło jest delikatnie naciągnięte, z tego co rozmawiałem z doktorem, to mogło być gorzej - powiedział Moder w rozmowie z TVP Sport tuż przed rozpoczęciem ostatniego spotkania Euro 2020 dla Polaków.

Nieco więcej szczegółów zdradził Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, który był w sobotę gościem Kanału Sportowego. - My wiedzieliśmy od początku, że on nie zagra ze Szwecją. On prawie zerwał więzadła w kolanie w meczu z Hiszpanią. Ale nie mogłem powiedzieć, że nie zagra. Musiałem mówić, że było tak, jak mówiłem. Z Kubą Moderem mówiliśmy, że decyzja będzie w ostatniej chwili, żeby wprowadzić nieco zamieszania pod kątem naszych rywali - przyznał Kwiatkowski.

- Tak samo było z Arkiem Milikiem, choć tam akurat on nie chciał, żeby w świat poszedł przekaz, że ma problem z kolanem. Chcieliśmy chronić piłkarza. Nie mówiłem prawdy, bo nie mogłem. W pewnych sprawach mówimy to, co uznajemy, że jest najlepsze w interesie całej drużyny - dodał rzecznik PZPN.

