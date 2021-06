Ćwiąkała wskazuje następnego bramkarza reprezentacji Polski. "Szczęsny ma rysę w karierze"

Reprezentacja Polski po raz kolejny w XXI wieku zawiodła i nie wyszła z grupy na wielkim turnieju. Tym razem jednak Polacy mieli szansę na awans jeszcze w ostatniej kolejce fazy grupowej Euro 2020. Niestety drużyna prowadzona przez Paulo Sousę przegrała w kluczowym spotkaniu ze Szwecją 2:3 i zajęła ostatnie miejsce w grupie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozliczenie Euro. "Trenera wybrałem dobrego"

Dziennikarz Canal + Sport przewiduje zmiany w reprezentacji Polski. "Tutaj widzę jedno zagrożenie"

Po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2020 rozpoczął się czas rozliczeń. W mediach i wśród kibiców rozpoczęły się dyskusje na temat przyczyn porażki i spekulacje o zmianie selekcjonera. Ten temat uciął jednak Zbigniew Boniek na specjalnej konferencji prasowej, na której poinformował, że Paulo Sousa nie zostanie zwolniony.

"O mój Boże. To się nie dzieje". Lewandowski do 9-latka: Jesteś najlepszym kibicem

Podsumowania występu reprezentacji Polski na Euro podjął się także komentator Canal + Sport Tomasz Ćwiąkała w filmiku opublikowanym na YouTube. Dziennikarz przewiduje spore zmiany w kadrze przede wszystkim na pozycji bramkarza. - Mimo że Szczęsny jest znakomitym bramkarzem, to wypracował sobie taką rysę na swojej karierze. Zakładając, że awansujemy na przyszłoroczny mundial i gdyby Łukasz Fabiański zakończył reprezentacyjną karierę, uznając, że woli skupić się na grze w West Hamie, to trzeba będzie poważniej pomyśleć o Bartłomieju Drągowskim - stwierdził Ćwiąkała. - Tutaj widzę jedno zagrożenie. Nie wiem, czy Drągowski by zaakceptował, jeśli przyjeżdżałby na zgrupowanie jako rezerwowy. Ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że zbliża się czas Bartłomieja Drągowskiego w reprezentacji i Wojciech Szczęsny może to czuć w momencie, kiedy Drągowski na kadrę zacznie przyjeżdżać - dodał.

Dziennikarz przyznał także, że chciałby, aby na bok obrony przesunięty został Bartosz Bereszyński, ponieważ pomogłoby to skrzydłowym. Przy okazji skrytykował także Przemysława Płachetę za jego postawę w meczu ze Szwecją. - To był koszmar, to był horror, tragedia, dramat. Ręce mi opadły jak to zobaczyłem. Zawsze miałem przekonanie, że Płacheta w dłuższej perspektywie może być świetnym wahadłowym. Bo jest niesamowicie szybki, konkretny w ofensywie - stwierdził komentator. - Ale po tym co zobaczyłem, nie wiem, czy straciłem złudzenie definitywnie, ale czuję pewien niesmak. Gra w reprezentacji narzuca pewien wymóg powrotów do defensywy. To, co się wydarzyło, jest trudne do wytłumaczenia - zakończył Ćwiąkała.

Czarne chmury nad reprezentacją Polski. Grozi nam jeszcze większa katastrofa niż Euro

Wyraź piłkarskie emocje na ogromnym ekranie w Warszawie

Euro dla Polski się już skończyło, ale nie dla polskich kibiców. Wejdź na muralnazywo.pl, napisz, komu kibicujesz, oceniaj mecze i typuj faworytów aż do samego finału, a my spośród przesłanych haseł każdego dnia wybierzemy najlepsze i umieścimy je na największym ekranie LED w Warszawie przy placu Unii Lubelskiej oraz na stronie muralnazywo.pl. Uwaga! Ekran aktualizujemy codziennie i nie możemy się doczekać tego, co wymyślicie.