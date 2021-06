"O mój Boże. To się nie dzieje". Lewandowski do 9-latka: Jesteś najlepszym kibicem

Mimo porażki na Euro 2020, polskich piłkarzy do końca wspierali kibice. Wśród nich był 9-letni Kuba, który po odpadnięciu Polaków napisał poruszający list do Roberta Lewandowskiego. - "Jestem Twoim wielkim fanem. Trzymałem za Ciebie kciuki na Euro 2020, nie zawiodłeś mnie, cieszę się, że walczyłeś do końca. Nie przejmuj się ludźmi, którzy źle mówią o Tobie i o reszcie drużyny. Prawdziwy kibic nigdy w Ciebie nie zwątpi i w naszą reprezentację. Nie mogę do Ciebie wysłać tego listu, bo nie znam adresu, ale poproszę mamę, aby ten list umieściła na FB. Może do Ciebie dotrze. Szkoda, że nie mogę grać w piłkę w drużynie, bo mi lekarz zabronił z powodu chorego serduszka i czasem się męczę. Twój Kuba" – napisał chłopiec.

Lewandowski odpisał młodemu kibicowi. "To się nie dzieje, to tylko mój sen!"

List szybko obiegł Internet, dotarł także do portalu Łączy Nas Piłka. Na Twitterze umieszczono list chłopca oraz jego zdjęcie w koszulce reprezentacji i z piłką podpisaną przez Lewandowskiego. "CHŁOPCZYK Z WIELKIM SERDUSZKIEM! Łezka w oku się kręci, jak się czyta takie piękne listy, dziękujemy za wsparcie!" – napisano w opisie. Na list zareagował także Rafał Gikiewicz, który obiecał wysłać kibicowi komplet stroju Augsburga. Słowa 9-latka dotarły też do żony Roberta, Anny Lewandowskiej. Aż w końcu na list zareagował sam piłkarz.

"Jesteś najlepszym kibicem, jakiego mógłbym sobie wymarzyć. Ty też nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia! Mocno Cię pozdrawiam" – napisał na Facebooku Robert Lewandowski. Mama chłopca zdradziła, że jej syn nie mógł uwierzyć, że Lewandowski mu odpisał. Kuba był przeszczęśliwy. "O mój Boże. O Boże. To się nie dzieje, to jest tylko mój sen" – mówił.

Reprezentacja Polski zakończyła swój udział w Euro 2020 na fazie grupowej. Polacy w grupie E zajęli ostatnie miejsce po remisie z Hiszpanią 1:1 i porażkach ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3). Polacy jako drużyna zawiedli, choć niektórzy piłkarze potrafili stanąć na wysokości zadania. Robert Lewandowski był bliski tego, aby w pojedynkę wprowadzić Polaków do 1/8 finału. Kapitan kadry strzelił trzy bramki – więcej, niż we wszystkich jego dotychczasowych turniejach razem wziętych.

