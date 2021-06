Zaskakująca opinia reprezentanta Polski. "Zieliński jest najlepszym zawodnikiem w kadrze"

Mimo że reprezentacja Polski zakończyła udział w Euro 2020 na fazie grupowej, to kibice nie mogą mieć pretensji do Roberta Lewandowskiego. Kapitan drużyny i napastnik Bayernu Monachium strzelił gola w meczu Hiszpanią (1:1), który dał nam punkt oraz zdobył dwie bramki w meczu ze Szwecją (2:3), które na kilka chwil przywróciły nam wiarę w awans do fazy pucharowej turnieju.

Obok Lewandowskiego najlepszym piłkarzem kadry Paulo Sousy na Euro 2020 był Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli brał na siebie odpowiedzialność w grze ofensywnej i na turnieju często wyglądał tak, jak od lat tego oczekujemy.

W rozmowie z portalem Łączy Nas Piłka Zielińskiego zachwalał trzeci bramkarz reprezentacji Polski, Łukasz Skorupski. Zaskoczył on też teorią, że pomocnik Napoli jest "lepszy piłkarsko" niż Lewandowski.

Zieliński "lepszy piłkarsko" od Lewandowskiego

- Znamy się już długo, dogadujemy się bardzo dobrze. Bardzo lubię "Zielka" i dobrze mu życzę, chcę, aby w każdym spotkaniu zagrał jak najlepiej. Zawsze przed meczem mówię: "Chodź, Zielu, ja cię odpowiednio nastawię na ten mecz. Zobaczysz, że strzelisz gola i wygramy". I puszczam mu filmiki z jego najlepszymi sztuczkami, dryblingami, bramkami czy podaniami - powiedział Skorupski.

Dodał: Za każdym razem podkreślam, że Piotrek ma wielki talent, jest świetny i wszyscy w niego wierzą. Staram się dodawać mu otuchy. Wiem, że bardzo pomaga mu również żona, najbliżsi, menedżer. Każdy wspiera go mentalnie, a później on wychodzi na boisko i robi te swoje sztuczki, kółeczka, strzela gole.

- Szczerze? Uważam, że Zieliński piłkarsko jest najlepszym zawodnikiem w reprezentacji. Nie boję się tego powiedzieć. Owszem, jest jeszcze Robert Lewandowski, który zdobywa wiele bramek, wiadomo. Ale o tych, którzy biją strzeleckie rekordy, zawsze się będzie mówiło. Piłkarsko to jednak "Zielu" jest najlepszy - zakończył Skorupski.