Zwycięzca, który umyka w obliczu porażki Polaków. W końcu nie zawiódł

Najlepszym polskim zawodnikiem na Euro 2020 był Robert Lewandowski, drugim Piotr Zieliński. Tym smutniej, że turniej skończył się dla Polaków już po fazie grupowej, bo przez lata połączenie dobrego Zielińskiego z dobrym Lewandowskim wydawało się skazywać tę reprezentację na sukcesy. Na mistrzostwach Europy wreszcie się to udało - Lewandowski strzelał gole, a Zieliński asystował przy jednym z nich i wykonał najwięcej kluczowych podań. Przebiegł najwięcej kilometrów ze wszystkich polskich piłkarzy, był pod tym względem w czołówce całego turnieju.

Ale wynik i tak jest najgorszy od lat. Może gdyby Polska wyszła z grupy, Zielińskiemu udałoby się odczepić wiele z przypiętych mu łatek. W tym tę przyczepioną najmocniej - o słabej psychice. Bo jeśli któryś z zawodników mentalnie i sportowo udźwignął ciężar tego turnieju, to właśnie on.

Duże oczekiwania i czynniki sprzyjające: sukcesy w klubie i w życiu prywatnym

Kilka czynników złożyło się na to, że nadzieje pokładane w Piotrze Zielińskim były przed Euro jeszcze większe niż dotychczas. O przenoszeniu dobrej gry z klubu do reprezentacji słychać w jego przypadku od lat, mimo że Zieliński przez ten czas już wielokrotnie tłumaczył, że to niemożliwe, bo styl gry Napoli i Polski diametralnie się od siebie różni. Ale mimo to przed Euro mówiło się o tym jeszcze częściej, bo za nim statystycznie najlepszy sezon w karierze - z 10 golami i 13 asystami. Mało tego - w Napoli Gennaro Gatuso ustawiał Zielińskiego blisko napastnika i dawał mu dużą swobodę w działaniu, a reprezentacja Paulo Sousy poniekąd miała grać w sposób podobny do włoskiego klubu: też dłużej od rywala utrzymywać się przy piłce, częściej znajdować się z nią na jego połowie i budować ataki pozycyjne. Zieliński miał dostać w reprezentacji znacznie lepsze warunki do wykorzystania swojego potencjału niż przez lata gry długą piłką i wyprowadzania kontr spod swojego pola karnego.

W tym nadziei upatrywali zwolennicy patrzenia tylko na boisko. Kto problemów z wykorzystaniem pełni potencjału Zielińskiego doszukiwał się poza boiskiem, widział szansę w narodzinach jego syna. Pojawienie się pierwszego dziecka potrafi zmienić młodego ojca i dodać mu entuzjazmu. Paulo Sousa pozwolił Piotrowi wyjechać na kilka dni podczas zgrupowania, by spędził czas z rodziną. Z reprezentacji dochodziły później głosy, że była to trafiona decyzja, bo Zieliński wrócił do Opalenicy naładowany. W sparingu z Islandią strzelił gola, co miało być kolejnym uwalniającym czynnikiem. A przy tym Sousa poświęcał mu nieco więcej uwagi niż pozostałym kadrowiczom - znów: na boisku i poza nim.

- Rozmawiam z nim, przekazuję mu wskazówki i mówię o moich oczekiwaniach. Chcę, żeby był bardziej efektywny - miał więcej asyst i goli, bo ma ku temu umiejętności. W marcu miał asystę, ale może i powinien strzelać gole. To wyjątkowy piłkarz pod względem technicznym, czytania gry i cieszenia się grą w piłkę. W kontakcie fizycznym nie jest tak mocny jak inni, ale musi dużo pracować - mówił selekcjoner jeszcze w Opalenicy. A później dorzucił Zielińskiemu jeszcze więcej zadań, bo odpadła współpraca Lewandowskiego z Milikiem.

Piotr Zieliński odczepiał kolejne łatki: że nie będzie liderem, że nie jest zaangażowany, że ma delikatną psychikę

Podczas Euro Zieliński te wymagania udźwignął, choć przez lata mu ciążyły. Płacił za swój talent i doskonałą technikę, bo nawet średnio wprawione oko dostrzegało, że przyjmuje piłkę zgrabniej od pozostałych i potrafi więcej z nią zrobić. Zresztą, wszyscy dookoła powtarzali, że umie więcej. Legendy piłki i najbardziej uznani trenerzy piali z zachwytu. Kibice i eksperci słuchali tego wszystkiego i zaczynali wymagać więcej: by był liderem reprezentacji i ciągnął ją razem z Lewandowskim. Przy tym żaden z reprezentantów Polski nie dzielił bardziej. Zieliński ma wyznawców i zagorzałych krytyków, więc często na racjonalną ocenę jego możliwości, potencjału reprezentacji i wszystkich okoliczności brakuje miejsca. Oceny od lat były zerojedynkowe: dobry albo słaby. Po meczach kadry - zazwyczaj słaby, bo poniżej bardzo wysokich oczekiwań. Zieliński już wcześniej zrobił wiele, żeby na Euro 2020 poradzić sobie z oczekiwaniami - intensywnie współpracuje z psychologiem i dziś inaczej radzi sobie z presją.

Nie zawiódł. W pierwszej połowie ze Słowacją był najlepszym polskim zawodnikiem. Chciał cały czas być przy piłce, szukał niestandardowych rozwiązań, dążył do kombinacyjnej gry. Tylko kolegów do współpracy mu w tym meczu brakowało. Był jednym zawodnikiem, który wyszedł na boisko pewny siebie i swoich umiejętności. Tylko po nim nie widać było ewidentnego stresu, choć w obiegowych opiniach ma z tym problem. Wraz z upływem tego meczu niestety gasł.

Z Hiszpanią zagrał zupełnie inaczej: harował w środku, przebiegł 11,5 km - najwięcej ze wszystkich. W ogóle podczas tego Euro nabiegał się najwięcej z Polaków: 33 km. W ogólnej klasyfikacji przed nim są tylko Aleksandr Gołowin (36 km), Tomas Soucek (35,1 km), Marcel Sabitzer (33,7 km) i Vladimir Coufal (33,6 km). Zieliński biegał i walczył, choć już dawno dostał łatkę niezaangażowanego. Mówił nam o tym Bogusław Zieliński, ojciec Piotra. - Czasami czytam, że Piotrkowi nie zależy, że się nie angażuje, że przechodzi obok meczu. Zaangażowanie to nie tylko robienie wślizgów. On nie jest typem takiego walczaka. Mecze oglądam głównie pod niego, więc widzę, jak biega od lewej do prawej i nie dostaje piłki. Robi nawrotkę, znowu biegnie, znowu nie dostaje. Czasami jest sfrustrowany po meczach reprezentacji, bo narobi kilometrów, a na koniec nic z tego nie wychodzi. Żeby pokazał swoją jakość, musi utrzymywać się przy piłce, musi dostawać podania. Tu nawet nie chodzi o pozycję, bo Piotrek jest uniwersalny. U Carlo Ancelottiego grał przy linii bocznej i też dobrze sobie radził. "Dziesiątka"? Teraz tak gra w klubie. Ale w reprezentacji na "dziesiątce" piłka wiecznie przelatuje mu nad głową. Już lepiej jak gra głębiej i częściej ma z nią kontakt. Jest teraz nowy selekcjoner, chce grać trochę inaczej, może to wypali. Ale nie będziemy Włochami, Hiszpanią czy Portugalią, bo nie mamy do tego zawodników.

Kolejną łatkę - że nie nadaje się do roli lidera - odczepił w meczu ze Szwecją. "Pod koniec pierwszej połowy poklepał z Lewandowskim przed polem karnym i oddał pierwszy celny strzał. Po przerwie uderzył po raz drugi - jeszcze mocniej. Znów jednak dobrze interweniował Robin Olsen. Trzeci niezły strzał? Też jego. No i asystował przy golu Lewandowskiego. Drugi najlepszy polski zawodnik" - pisaliśmy wystawiając pomeczowe oceny. To Zieliński bombardował szwedzką bramkę i brał ciężar gry na siebie. Był jednym z nielicznych piłkarzy, którym Lewandowski mógł bez obaw oddać piłkę.

Wspominając Euro, nie zapomnijmy o Piotrze Zielińskim

Trzeba dużo złej woli, żeby po takim turnieju czepiać się Zielińskiego, który zagrał właśnie tak, jak wyobrażali sobie kibice: przenosząc swoją grę z Napoli do reprezentacji, unosząc presję i podrywając zespół w kluczowym momencie. Zarzucali mu, że ginie w tłumie? Teraz się w nim wyróżniał. Pytanie, czy wszystko co zrobił dobrze, nie zostanie zatopione w morzu ogólnego zawodu reprezentacją. Czy Euro 2020 już za kilka miesięcy nie będzie wspominane jako turniej słabej reprezentacji i dobrego Lewandowskiego. O Zielińskim, który szedł krok za kapitanem, wielu może zapomnieć. Niesłusznie.