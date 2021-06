"Sousa powinien wysłać list z podziękowaniami do Brzęczka"

- Moje zdanie jest takie, że Paulo Sousa nie jest dobrym trenerem - zaczyna rozmowę z weszło.com Arkadiusz Onyszko i od razu dodaje, że reprezentacja Polski zrobiła na dużej imprezie najgorszy wynik w historii. - To jest fakt. W ośmiu meczach wygraliśmy tylko z Andorą, a całe szczęście, że zagrał Robert Lewandowski. Bez niego mogłoby być różnie. Kibice patrzą emocjonalnie, a ja, jako były zawodnik i trener, patrzę na papier. Wypisałem sobie, że w każdym meczu do mistrzostw Europy nie zagraliśmy dwóch meczów z rzędu w tym samym systemie taktycznym. Było 1-3-4-1-2, a choćby z Andorą 1-4-1-2-1-2. Z Anglią 1-3-5-2, a ten system akurat jest mega trudny. Musisz mieć dwóch wahadłowych z dużymi płucami, bo w defensywie bronimy pięcioma. Poza tym nie zagraliśmy dwóch meczów z rzędu z tą samą linią defensywną aż do meczu z Hiszpanią i Szwecją. Non stop były zmiany - zwraca uwagę Onyszko.

I dalej krytycznie wypowiada się o Sousie. - On nie jest dobrym trenerem. To nie przypadek, że raczej nigdzie nie pracuje dłużej niż rok. Moim zdaniem będzie miał bardzo ciężko, żeby awansować do mistrzostw świata. On powinien wysłać list z podziękowaniem do Jerzego Brzęczka, że mógł poprowadzić naszą kadrę na Euro 2020. Może się tak wydarzyć, że Portugalczyk już nigdy tego uczucia nie zazna - dodaje Onszyko.

A kiedy dostaje pytanie o to, czy w całokształcie pracy Sousy nie ma nic, co mu się podoba, odpowiada: - Mnie się podoba, jak on mówi. Fajnie, merytorycznie opowiada o piłce. Kupił tym nasze społeczeństwo, bo uważamy, że zagraniczne jest zawsze lepsze. Ja mam zupełnie inne podejście. Jak wyjeżdżałem do Danii, usłyszałem, że jak nie będę dawał czegoś więcej niż Duńczyk, to nie ma sensu we mnie inwestować. Miałem mniejszy margines błędu, musiałem dawać o wiele większą jakość. W ten właśnie sposób postrzegam każdego zagranicznego trenera w Polsce. Dlatego nie możemy pozwolić na to, że Sousa nie ma wyników, a wszyscy bijemy mu brawo. Musimy wymagać od niego sukcesu - kończy Onszyko.

