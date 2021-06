Ostateczny wyrok ws. Polski na Euro 2020. Miejsce nie pozostawia złudzeń

"The Guardian" argumentację niskiego miejsca Polski w rankingu zaczyna od czerwonej kartki dla Grzegorza Krychowiaka w meczu otwarcia ze Słowacją (1:2). "Później było zasłużone 1:1 z Hiszpanią, ale na koniec porażka 2:3 ze Szwecją. Robert Lewandowski robił w tym turnieju, co mógł. Strzelił dla Polski trzy z czterech goli, w tym jednego pięknego ze Szwecją. Może gdyby w tym meczu zamiast dwa razy w jednej akcji trafiać w poprzeczkę, zdobył jeszcze jedną bramkę, to Polska dalej byłaby na tych mistrzostwach" - zauważa "Guardian".

REKLAMA

Zobacz wideo Boniek podsumował występ kadry na Euro 2020. "Główny wniosek? Prezes jest bezbłędny"

"Skandal, absolutna bezczelność". Reprezentant Polski pod ostrzałem

Znamy ostateczne miejsce Polski na Euro 2020

Nie jest. Kadra Paulo Sousy nawet statystycznie - biorąc pod uwagę bramki i punkty - zakończyła Euro na 21. miejscu. I pożegnała się z turniejem już po fazie grupowej. Jak osiem innych reprezentacji, w tym reprezentacja Turcji, która traktowana jest jako największe rozczarowanie turnieju. W wielu rankingach, bo np. także w rankingu stacji "CBS Sports" - gdzie Polska znalazła się nieco wyżej niż w "Guardianie", bo nie na 21., a na 20. miejscu - reprezentacja prowadzona przez Senola Gunesa szoruje po dnie.

"Mieli być czarnym koniem tego turnieju, ale odchodzą z niego po trzech porażkach z rzędu, z bilansem bramek 1-8. Być może mieli pecha, że w meczu otwarcia zmierzyli się z brutalnie skutecznymi Włochami (0:3). Po tym meczu już nie odzyskali sił, choć ostatnie spotkanie ze Szwajcarią, choć przegrane 1:3, było ich najlepszym występem na Euro" - pisze "Guardian" o występie Turków, ale przy tym na koniec wyraźnie zaznacza, że nie mogą mieć żalu o to, że są sklasyfikowani na ostatnim miejscu. Zarówno "Guardian" jak i "CBS Sports" jako faworyta do wygrania Euro 2020 typują reprezentację Włoch, która niepokonana jest od 30 spotkań i teraz o ćwierćfinał powalczy z Austrią (sobota, godz. 21).

"Musimy mocno uderzyć". Będą klękać w każdy dzień 1/8 finałów Euro 2020

Euro 2020. Tak wygląda ranking "Guardiana"

Włochy (3-0-0) Francja (1-2-0) Belgia (3-0-0) Holandia (3-0-0) Portugalia (1-1-1) Dania (1-0-2) Niemcy (1-1-1) Anglia (2-1-0) Hiszpania (1-2-0) Chorwacja (1-1-1) Szwecja (2-1-0) Walia (1-1-1) Austria (1-0-2) Szwajcaria (1-1-1) Czechy (1-1-1) Ukraina (1-0-2) Węgry (0-2-1) Finlandia (1-0-2) Szkocja (0-1-2) Słowacja (1-0-2) Polska (0-1-2) Macedonia Północna (0-0-3) Rosja (0-0-3) Turcja (0-0-3)

Kapitan Holendrów ostrzega przed 1/8 finału Euro: Po prostu zejdziemy z boiska

Mural na żywo Sport.pl: napisz, co czujesz po występie Polaków

Szok? Niedowierzanie? Jednak duma? Napisz, co czujesz po Euro i znajdź się na Muralu na żywo, który Sport.pl przygotował specjalnie na Euro. Spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl >>