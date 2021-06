Trener Szwedów kontra Polacy! Ujawniono nowe nagranie z meczu [WIDEO]

W trakcie meczu w Petersburgu doszło do nietypowej sytuacji, bo żółtą kartkę zobaczył rzecznik prasowy PZPN. Selekcjoner Szwedów Janne Andersson został zapytany o sytuację z Jakubem Kwiatkowskim. - Jeden z członków ich sztabu był na naszym polu i chciał przejąć piłkę, aby oddać ją do swoich zawodników. A ja założyłem mu siatkę. Zirytował się, ale ja byłem z tego zadowolony. Rozmawialiśmy po meczu, nie chciałem z niego zakpić, po prostu przypadkiem udało mi się to zrobić. Tak można to podsumować - powiedział Szwed.

- Przegrywaliśmy i chcieliśmy jak najszybciej grać piłką, a ja chciałem ją jak najszybciej dostarczyć naszym zawodnikom. Piłka była w strefie technicznej Szwecji, pospieszyłem się i Janne Andersson kopnął piłkę między moimi nogami. Potem żartowaliśmy z tej sytuacji, pogratulowałem mu wygranej i życzyłem wszystkiego najlepszego w dalszej części turnieju. Ukarany zostałem za przekroczenie dozwolonej strefy –dodał Jakub Kwiatkowski na czwartkowej konferencji prasowej.

Szwedzi dzięki wygranej z Polską wygrali grupę E z siedmioma punktami. Kadra prowadzona przez Anderssona zagra w fazie pucharowej z Ukrainą. Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 czerwca o godzinie 21:00 na Hampden Park w Glasgow.

