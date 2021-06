Zbigniew Boniek podczas konferencji prasowej podsumował występ reprezentacji Polski na Euro 2020. - Wnioski po konferencji są takie, że nikt nie jest odpowiedzialny za wynik. Sam prezes twierdzi, że wynik to kwestia jakości i akurat on za to nie odpowiada - mówi Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta