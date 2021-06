Gol Roberta Lewandowskiego nominowany do bramki kolejki Euro 2020! Gdzie głosować?

Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 i nie zakwalifikowała się do fazy pucharowej mistrzostw Europy. Dwie bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. Napastnik wpisał się na listę strzelców w 61. i 84. minucie meczu.

Robert Lewandowski nominowany do najładniejszej bramki w ostatniej kolejce Euro 2020!

To właśnie ta pierwsza bramka (na 1:2) została nominowana w konkursie UEFA. O miano najładniejszej bramki ostatniej, grupowej fazy Euro 2020 Robert Lewandowski powalczy z Duńczykiem Andreasem Christensenem (gol w meczu z Rosją), Chorwatem Luką Modriciem (gol w meczu ze Szkocją) i Turkiem Irfanem Kahvecim (gol w meczu ze Szwajcarią).

Wszystkie bramki można obejrzeć na stronie UEFA. Tam też można zagłosować na najładniejsze trafienie ostatnich meczów grupowych Euro 2020. Głosowanie odbywa się pod tym linkiem: www.uefa.com.

Po meczu Szwecja - Polska największe emocje budzi dalsza przyszłość trenera reprezentacji Paulo Sousy. Szkoleniowiec podkreślił, że jego kontrakt wygasa z końcem eliminacji do Mistrzostw Świata. - Mam dużo szacunku do tych piłkarzy i wiem, że stać nas na więcej niż zaprezentowaliśmy na Euro. Mam nadzieję, że będę mógł dalej prowadzić tę drużynę (...). A co chciałbym teraz powiedzieć kibicom? Żeby w nas nadal wierzyli, bo jestem pewien, że ta drużyna już niedługo da nam wszystkim wiele radości - mówił Sousa.

W czwartek Zbigniew Boniek podkreślał, że Paulo Sousa ma duże doświadczenie, a jemu i zawodnikom zabrakło szczęścia na Euro 2020. Szkoleniowiec ma poparcie nie tylko aktualnego prezesa PZPN, ale także drużyny. Rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski miał to wyjawić dziennikarzowi Polskiego Radia Mateuszowi Ligęzie. - Drużyna jest za tym, aby trener Sousa kontynuował swoją pracę. Wczoraj na ten temat rozmawiałem po meczu z Robertem Lewandowskim i deklaracja jest jasna. Piłkarze uważają, że coś drgnęło i ich gra z przodu się poprawiła, ale trzeba popracować nad defensywą - mówił Kwiatkowski.

