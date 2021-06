Boniek mocno krytykowany po konferencji. Wszystko TOP

Reprezentacja Polski po raz kolejny zawiodła na wielkim turnieju. Polacy po porażce ze Słowacją 1:2, remisie z Hiszpanią 1:1 i porażce ze Szwecją 2:3 odpadli z Euro 2020 już po fazie grupowej. Kibice są rozgoryczeni i szukają przyczyn takiego stanu rzeczy. Trwa zażarta dyskusja na temat wyborów i decyzji Paulo Sousy, krytyka dosięgnęła też rzecz jasna piłkarzy. Wielu kibiców, a także dziennikarzy, odpowiedzialnością za klęskę na Euro obarcza również Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN.

"To Boniek pod koniec stycznia zwolnił Jerzego Brzęczka i zatrudnił Paulo Sousę. Sama decyzja o rozstaniu z Brzęczkiem była słuszna, od dawna wyczekiwana, ale moment zatrudnienia Sousy bardzo ryzykowny. Od początku były obawy, że Portugalczykowi zabraknie czasu na przygotowanie drużyny do turnieju. Niestety - te obawy się potwierdziły" – pisze Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Dziennikarze i kibice krytycznie o konferencji Bońka. "To kolejna porażka Polski"

Boniek miał szansę odnieść się do wielu zarzutów podczas czwartkowej konferencji prasowej. Prezes PZPN odpowiadał na pytania dziennikarzy m.in. o czas zmiany szkoleniowca, a także o ewentualne błędy, jakie popełnił przed turniejem i w trakcie swojej kadencji. Wystąpienie Zbigniewa Bońka zostało krytycznie przyjęte przez wielu kibiców i dziennikarzy. Prezesowi zarzuca się przede wszystkim zaprzeczanie samemu sobie podczas konferencji, a także rozmijanie się z faktami.

"Kilka razy słyszę, że zadecydowała jakość piłkarzy. A za nią żaden prezes PZPN nie odpowiada. A można było działać tak, by jakość poprawić? Francuzi, Belgowie, Niemcy potrafili wprowadzić gruntowne reformy. A my? Zostawmy to, trzeba patrzeć pozytywnie. Jutro też jest dzień" – napisał na Twitterze Krzysztof Marciniak z Canal+Sport.

"Ta konferencja z prezesem PZPN to kolejna porażka Polski na Euro 2020. A podobno leżącego się nie kopie" – ocenił Michał Krzeszowski z iGol.pl.

Przekaz jest jasny. Przegraliśmy no i co? Słońce jutro też wzejdzie. Jedyne co się nie udaje, to kwestie sportowe, jak nie dojeżdżamy. Proponuje jeszcze: Piłka to dobra zabawa, po co rozmawiać – skomentował Michał Kołodziejczyk, dziennikarz Canal+Sport

"Gdyby tak podsumować konferencję Bońka to: Zibi TOP, Sousa TOP, zgrupowanie było TOP, atmosfera TOP, jakość piłkarzy nie do końca TOP, ale rozwój polskiej piłki TOP, Brzęczek nie do końca TOP, ale Zibi jakby się w czasie cofnął to znowu, by go zatrudnił, bo jest TOP" - napisał Aron Bazan z Interii.

