Zbigniew Boniek wbił szpilkę polskim piłkarzom. "Myśleliśmy, że są dobrzy"

Zbigniew Boniek spotkał się w czwartek na konferencji prasowej z dziennikarzami, odpowiadając na wiele pytań po odpadnięciu reprezentacji Polski już po fazie grupowej Euro 2020. Kadra Paulo Sousy po zaledwie trzech meczach fazy grupowej pożegnała się z turniejem po porażkach ze Słowacją 1:2, remisie z Hiszpanią 1:1 i przegranej ze Szwecją 2:3.

Boniek o grze polskich piłkarzy na Euro 2020. "Ich jakość wyszła bardzo jasno"

Boniek poruszył m.in. kwestię jakości polskich zawodników, którzy zagrali w turnieju. - Mistrzostwa pokazały, że piłkarze, o których myślimy, są dobrzy [...] Ich jakość wyszła bardzo jasno. Widziałem to po piłkarzach po wczorajszym meczu. Byli przekonani o tym, że na więcej nie było ich stać - stwierdził prezes PZPN, który odniósł się również do meczu ze Szwecją i ogromnej liczby dośrodkowań, z których większość była całkowicie nieudana. - Zabrakło nam jakości i nad tym trzeba pracować. Ta jakość to jest technika indywidualna. Wiele aspektów, które o tym decydują - dodał Boniek.

Co zawiodło?

- Jakość. Pod względem taktycznym graliśmy dobrze, nie było tego, co nas ostatnio przerażało, czyli przesuwania, kontry i małej liczby sytuacji podbramkowych. Teraz gra była lepsza, ale na koniec brakowało jakości. Mieliśmy ze Szwecją 30-40 dośrodkowań, ale 90 proc. było niedokładnych. To jest jakość. Tego potrzeba, a tego nam brakowało - mówił na konferencji Boniek.

"Kiedy po wyborze Paulo Sousy rozmawiałem z francuskimi dziennikarzami, mówili, że to trener, który w kółko powtarzał słowo "proces". Ale polskiej piłce na Euro potrzebny był sukces. Tu i teraz" - pisze Dominik Senkowski ze Sport.pl.

