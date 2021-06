W tym jesteśmy "najlepsi". Niechlubna statystyka Polaków na Euro

Reprezentacja Polski odpadła z Euro 2020. Po porażce ze Słowacją 1:2 i remisie z Hiszpanią 1:1 Polacy musieli wygrać ostatni mecz grupowy ze Szwecją. To się nie udało – już w 2. minucie Polacy stracili bramkę, a w 59. minucie – drugą. Nadzieje w serca kibiców wlał Robert Lewandowski, który strzelił dwie bramki, ale ostatnie słowo należało do rywali. Ostatecznie Polacy przegrali 2:3 i pożegnali się z turniejem, zajmując ostatnie miejsce w grupie.

Patrząc tylko na to co jest na papierze i na miejsca w rankingach, może to być uznane za niespodziankę. Najlepszy piłkarz świata, Robert Lewandowski, nie zagra w fazie pucharowej turnieju. Polacy byli typowani jako zespół, który razem ze Szwecją będzie walczył o miejsce za plecami Hiszpanów. Ostatecznie Szwedzi wygrali grupę, a Polacy znaleźli się na samym końcu z jednym punktem.

Polacy zajmują obecnie 21. lokatę w rankingu FIFA – najwyższą spośród wszystkich drużyn, które pożegnały się już z rozgrywkami. Gdyby rankingi grały, to Polacy powinni zająć w grupie trzecie miejsce i grać na Euro dalej. Szwecja zajmuje 18. miejsce, Hiszpania jest szósta, a Słowacja plasuje się na 36. miejscu. Wśród zespołów, które w rankingu FIFA plasują się za Polakami, ale grają dalej są między innymi Austria (23.), Ukraina (24.) i Czechy (40.).

Aktualnie liderem rankingu FIFA jest reprezentacja Belgii, która zmierzy się z Portugalią w 1/8 finału. Zaraz za Belgami plasują się Francuzi, którzy zagrają ze Szwajcarią. Pierwsze mecze 1/8 finału Euro 2020 odbędą się w najbliższą sobotę. Włosi zagrają z Austrią, a Walia z Danią. Relacje na żywo w Sport.pl.

