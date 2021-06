Niechlubny rekord reprezentacji Polski. Tylko raz było tak źle

Nie tak miał wyglądać występ reprezentacji Polski na turnieju finałowym mistrzostw Europy. Kadra Paulo Sousy po zaledwie trzech meczach fazy grupowej odpadła z turnieju po porażkach ze Słowacją 1:2, remisie z Hiszpanią 1:1 i przegranej ze Szwecją 2:3 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego.

Fatalny występ Polski na Euro 2020. Tak źle było tylko raz

Polska zdobyła w grupie E zaledwie jeden punkt z bilansem bramkowym 4:6 i zakończyła fazę grupową na ostatniej pozycji w tabeli. Okazuje się, że start na Euro 2020 jest jednym z najgorszym w historii startów biało-czerwonych na turniejach finałowych ME. Tegoroczny turniej można porównać tylko z Euro 2008, gdy debiutowaliśmy na europejskim czempionacie pod wodzą Leo Beenhakkera. Wówczas Polska również zdobyła jeden punkt po remisie 1:1 z Austrią i bilansem bramkowym 1:4, ale ze względu na to, że wówczas w turnieju grało mniej drużyn, to zajęliśmy 14. miejsce, wyprzedzając tylko dwa zespoły - Francję i Grecję.

Teraz było równie źle, bo z grona 24 zespołów, Polska zdołała wyprzedzić tylko trzy zespoły - Szkocję (jeden punkt i bilans bramkowy 1:5), Macedonię Północną (jeden punkt i 2-8) i Turcji (0 punktów i 1-8).

Najlepiej Polska wypadła na Euro 2016 (siedem punktów w grupie), gdzie dotarła do ćwierćfinału, a na Euro 2012 zdobyła w grupie dwa punkty i nie awansowała do fazy pucharowej.

