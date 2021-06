Kamil Grosicki opublikował dwa wpisy po meczu Polska - Szwecja. "Oszaleję. Patologia"

Kamil Grosicki znalazł się w szerokiej kadrze powołanej przez Paulo Sousę przed Euro 2020, natomiast ostatecznie pojechał na mistrzostwa Europy, tak jak Sebastian Szymański, Rafał Augustyniak czy Robert Gumny. Skrzydłowy od początku lipca będzie też wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu kontraktu z West Bromwich Albion.

Kamil Grosicki: Wyłączam telefon, bo oszaleję

Kamil Grosicki opublikował dwa wpisy na Twitterze po zakończeniu meczu reprezentacji Polski ze Szwecją (2:3). Przekaz obu tweetów jednak znacząco się różnił. - "Wyłączam telefon, bo oszaleję i nie chcę ciężarów rano. Boa noite" (z portugalskiego dobranoc - dop.red) - to treść pierwszego z nich.

Drugi z kolei okazał się wylaniem frustracji na osoby, które w nieprzychylny dla Grosickiego sposób zareagowały na poprzedni wpis. - "Uwielbiam blokować patologię na Twitterze" - napisał skrzydłowy. W komentarzach pod tym tweetem można znaleźć komentarze osób, które reprezentant Polski zablokował.

Miniony sezon w wykonaniu Kamila Grosickiego był zdecydowanie poniżej oczekiwań. Skrzydłowy biało-czerwonych zagrał w dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Dwa gole i dwa ostatnie podania to efekt pięciu rozegranych spotkań w drużynie do lat 23.