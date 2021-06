Były kapitan reprezentacji Polski apeluje w sprawie Paulo Sousy

Dwa gole Robert Lewandowski nie pomogły. Polska przegrywała ze Szwecją 0:2, kapitan reprezentacji wyrównał i mieliśmy 10 minut nadziei na zwycięstwo. Ale ostatecznie przegraliśmy 2:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Włosi zachwycają na Euro 2020. "Ta reprezentacja jest najlepszą wizytówką włoskiego futbolu"

Krzyk rozpaczy Paulo Sousy. Tak Polska pożegnała się z Euro 2020

"Boniek zatrudnił go za późno"

- Dawno reprezentacja Polski nie dostarczyła mi takich emocji. I za to dzięki! Ale strasznie szkoda karygodnych błędów. Nie możemy dostać bramki na początku meczu i to jeszcze po takich kiksach, a nie po jakiejś genialnej akcji rywala - komentuje Jacek Bąk, obrońca, który w kadrze rozegrał 96 meczów i wystąpił na MŚ 2002, MŚ 2006 i Euro 2008.

- Nie dostaliśmy 0:3 czy 0:4, awans do 1/8 finału naprawdę był możliwy. Nie ma go, bo gubimy się strasznie w obronie. A gubimy się, bo mamy nowy system i się w nim jeszcze nie odnajdujemy. Ten system wprowadziliśmy za pięć dwunasta - analizuje Bąk.

Wnioski? - Paulo Sousa jest fajnym trenerem. Tylko wzięliśmy go za późno. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, zdecydowanie za późno zatrudnił Portugalczyka - mówi Bąk. Przypomnijmy, że Sousa zastąpił Brzęczka na cztery i pół miesiąca przed mistrzostwami Europy.

"Nie wyliczajmy Sousie, że wygrał tylko z Andorą"

- Niech ten trener zostanie. Coś próbuje robić, kadrę ogląda się naprawdę fajnie, dużo lepiej niż za kadencji Jerzego Brzęczka. Sousa na początku nie znał zawodników, przyszedł do obcego kraju, no nie da rady błyskawicznie zbudować tego, co się chce zbudować - mówi Bąk.

Były kapitan kadry apeluje do ekspertów i kibiców: - Nie wyliczajmy Sousie, że wygrał tylko z Andorą. Nie żyjmy emocjami. Popatrzmy obiektywnie - z Hiszpanami graliśmy jak równy z równym, mimo że piłkarsko nigdy nie będziemy tak dobrzy, jak Hiszpanie. Ze Szwecją zrobiliśmy karygodne błędy, ale walczyliśmy, mieliśmy swoje sytuacje. Mentalnie dawaliśmy radę. Zabrakło zgrania, żeby ta drużyna działała tak, jak wymyślił Sousa.

Krychowiak największym przegranym? Nawet nie zastosował się do wskazówek Sousy

"Lewandowski pokazał, że zasługuje na Złotą Piłkę. Ale jej nie dostanie"

- Oddzielną kwestią jest postawa Roberta Lewandowskiego - mówi jeszcze Bąk. - Niedawno zwracałem uwagę na to, że Robert za dużo macha rękami, ma pretensje do kolegów, a teraz biję mu brawo. Udowodnił, że jest znakomitym piłkarzem. Znakomitym - podkreśla.

- W pierwszej połowie ze Szwecją zmarnował setkę, powinien trafić do bramki, a nie w poprzeczkę. Ale nie rozpamiętywał tego. To jest kawał zawodnika. Lewandowski ma mocną psychę, fizycznie jest świetny, jest w każdej sekundzie niebezpieczny i strzelił dwa gole, dociągnął nas na 2:2, mieliśmy jeszcze 10 minut na wywalczenie awansu - mówi dalej Bąk. - I ja te ostatnie minuty oglądałem na stojąco. Szkoda tylko, że wtedy Szwedzi spokojnie kontrolowali sytuację, grali z nami na naszej połowie, momentami jak z juniorami - dodaje.

Najgorszy na boisku. A wystarczyło tę piłkę trafić i wybić [OCENY POLAKÓW]

- Patrząc na Roberta bardzo mi szkoda, że jak byłem w reprezentacji, to nie mieliśmy takiego napastnika. Z całym szacunkiem dla Emmanuela Olisadebe czy Maćka Żurawskiego, to zupełnie inna półka. Lewandowski z Hiszpanią i Szwecją pokazał, że zasługuje na Złotą Piłkę. Ale pewnie tej nagrody nie dostanie, bo to jednak jest ważne, że jego reprezentacja odpadła z Euro już w fazie grupowej. Szkoda, bo ma wszystko - strzał, uwolnienie się od obrońców, szarpnięcie, przegląd sytuacji, wielką siłę. Ogromna klasa - zachwyca się Bąk.

"Odpowiedzialny za ten turniej jest jeden". Druzgocące komentarze po porażce Polaków

"Nie pakujmy go do walizki i nie wywoźmy do Portugalii"

- Szkoda, że Euro 2020 się dla nas kończy. Szkoda, że nie mamy więcej takich piłkarzy jak Lewandowski. Ale mamy w kadrze kilku młodych chłopaków, których trzeba ogrywać. Nie dołujmy ich. Widać światełko w tunelu. Niech Sousa z nimi pracuje. Nie pakujmy go do walizki i nie wywoźmy do Portugalii. Trwają eliminacje do mundialu w Katarze. Z Sousą jest nadzieja na awans. Dajmy mu popracować - kończy Bąk.