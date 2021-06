Paulo Sousa apeluje do PZPN. Jednoznaczna deklaracja ws. przyszłości

Jeden punkt w trzech meczach, zdobyty w drugim spotkaniu z Hiszpanią (1:1). To dorobek reprezentacji Polski, która po środowej porażce ze Szwecją (2:3) żegna się z Euro już po fazie grupowej. - Czy teraz, z perspektywy czasu, coś bym zmienił w naszych przygotowaniach? Nie, nic. Ścieżka, którą podążamy, jest słuszna - odparł Paulo Sousa na konferencji po meczu ze Szwecją, gdzie próbował tłumaczyć słaby występ Polski na mistrzostwach Europy.

Krzyk rozpaczy Paulo Sousy. Tak Polska pożegnała się z Euro 2020

Czy Paulo Sousa dalej będzie prowadził reprezentację Polski?

- Jesteśmy zawiedzeni, że nie wyszliśmy z grupy, bo nasza drużyna zasługuje na znacznie więcej niż teraz. Zadecydowały głupio stracone bramki, ale to nie jest tylko kwestia obrony, a całej drużyny, która w moim odczuciu i tak zrobiła progres. Nie jest łatwo zmienić pewne przyzwyczajenia, ale dużo rzeczy już i tak zmieniliśmy. Chociażby właśnie to, że lepiej bronimy. Znacznie dalej od własnej bramki, co zawodnicy rozumieją i coraz lepiej przyswajają - przyznał Sousa i po chwili zauważył, że w środę jego reprezentacja stworzyła przeciwko Szwecji więcej okazji niż każda drużyna, z którą Szwecja grała w tym roku.

Gary Lineker rozlicza mecz Polska - Szwecja. Boleśnie dla Polaków

A kiedy na koniec konferencji zapytany został o to, czy ma świadomość, że może już niebawem pożegnać się z posadą selekcjonera, odparł, że Zbigniew Boniek zasygnalizował mu już w styczniu podczas podpisania kontraktu, że w sierpniu zmieni się prezes PZPN i on może mieć zupełnie inną wizję od niego. - Ja mam nadzieję, że będę mógł dalej prowadzić tę drużynę. Mam dużo szacunku do tych piłkarzy i wiem, że stać nas na więcej, niż zaprezentowaliśmy na Euro 2020 - powtórzył w środę kilka razy Sousa.

- A co chciałbym teraz powiedzieć kibicom? Żeby w nas nadal wierzyli, bo jestem pewien, że ta drużyna już niedługo da nam wszystkim wiele radości - zakończył.