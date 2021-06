Polacy zagrają nie tylko o awans. Piłkarze walczą o wiele milionów euro

Polacy bardzo źle zaczęli turniej przegrywając ze Słowacją 1:2. Skomplikowali sobie tym samym sprawę awansu do kolejnej fazy turnieju. Drużyna Paulo Sousy podniosła się jednak i po zaciekłej walce zdołała zremisować z Hiszpanią 1:1, co przedłużyło szanse Polaków na awans. Ten zależy teraz od meczu ze Szwecją. Jeśli Polska zwycięży, to zagra w fazie pucharowej turnieju. Inny wynik oznacza pożegnanie się z mistrzostwami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Uwodzi kibiców reprezentacji Szwecji. Polacy będą mieli z nim problem"

Nad Sankt Petersburg nadciąga armagedon! Ekstremalne warunki na meczu Polska - Szwecja na Euro 2020

Polacy zagrają ze Szwecją o miliony euro

W meczu ze Szwecją Polacy zagrają nie tylko o sam awans i radość polskich kibiców. Ewentualne wyjście z grupy to też spora premia finansowa dla piłkarzy. Już teraz Polacy zarobili 10 milionów euro, z czego 9,25 miliona to kwota stała, przysługująca każdej drużynie, która wystartowała w turnieju. 0,75 miliona to premia za remis z Hiszpanią. Zwycięstwo jest na Euro 2020 warte 1,5 miliona euro. Ewentualna wygrana ze Szwecją pozwoli Polakom zarobić 3,5 miliona, bo dodatkowe dwa miliony będą należały się Polakom za wyjście z grupy.

Kwoty za awans rosną wraz z kolejnymi etapami turnieju. Wejście do ćwierćfinału to 3,25 miliona euro. Za półfinał drużyna dostanie 5 milionów euro i 7 milionów za wejście do finału. Wygrana w turnieju to dodatkowe 3 miliony euro. W 2016 roku reprezentacja Polski łącznie zarobiła 14,5 miliona euro, czyli niewiele mniej, niż Polacy mają już teraz (13,5 miliona). Pięć lat temu stawki były jednak niższe.

Mecz Polska - Szwecja rozpocznie się o godzinie 18 w Sankt Petersburgu. Relacja na żywo w Sport.pl.

To już pewne! Poważne osłabienie reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl.