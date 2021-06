To już pewne! Poważne osłabienie reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją

Jakub Moder doznał urazu po meczu z Hiszpanią. PZPN informował, że losy jego występu w meczu ze Szwecją będą ważyły się do ostatnich godzin. Wiadomo było tylko tyle, że spuchło mu kolano. USG nic nie wykazało, więc Moder został zabrany na badanie rezonansem magnetycznym. PZPN trzymał w tajemnicy wyniki badań i to, czy Moder wystąpi w kolejnym. Szanse na to od początku były minimalne. W poniedziałek i wtorek nie pojawił się na treningach. W tym czasie przechodził zabiegi fizjoterapeutyczne.

Wojciech Szczęsny ocenił Paulo Sousę. "Polskiemu trenerowi trudno to zrobić"

Moder nie zdąży na mecz. Kontuzja zbyt poważna

Oficjalne potwierdzenie przyjdzie około 75 minut przed meczem, kiedy poznamy składy obu drużyn na to spotkanie, ale już teraz wiadomo, że Jakub Moder nie zagra ze Szwecją. Sztab medyczny kadry robił wszystko, aby postawić piłkarza na nogi. Z naszych ustaleń wynika jednak, że już w poniedziałek - a więc po wynikach rezonansu magnetycznego - szanse na występ były marginalne. Już wtedy zawodnik miał pogodzić się z tym, że ze Szwecją nie zagra. Modera zastąpi najprawdopodobniej Grzegorz Krychowiak, który wraca do kadry po zawieszeniu. Polak w meczu z Hiszpanią musiał odpokutować za dwie żółte kartki, które zobaczył w przegranym meczu ze Słowacją.

Polacy będą musieli sobie poradzić więc bez Modera, który w meczu z Hiszpanią napędził akcję bramkową Polaków. Spotkanie ze Szwecją zadecyduje o tym, czy Polacy pozostaną w grze na Euro 2020. Zwycięstwo da Polsce awans do 1/8 finału. Inny wynik będzie oznaczał powrót do domu. Początek spotkania w Sankt Petersburgu o godzinie 18.

