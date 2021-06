Wojciech Szczęsny ocenił Paulo Sousę. "Polskiemu trenerowi trudno to zrobić"

Na kanale "Foot Truck" na YouTubie ukazał się wywiad Petera Schmeichela z Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz opowiedział między innymi o tym, jak wygląda współpraca z Paulo Sousą. Jako jedną z zalet portugalskiego szkoleniowca polski bramkarz wymienił to, że nie boi się on stawiać na młodych, a o tym czy zawodnik gra czy też nie decyduje dyspozycja na treningu. Jako przykład podał wejście na boisko w meczu z Hiszpanią 17-letniego Kacpra Kozłowskiego.

- Jest naprawdę dobry. Jest bardzo dobry. Z drużyną rozmawia po angielsku, po włosku ze mną i piłkarzami, którzy grają we Włoszech. Odpowiada mi to, że mamy trenera, który nie mówi po polsku. To co u niego lubię, to fakt, że on nie ma pojęcia o klimacie tej drużyny z przeszłości. Ogląda trening, widzi 17-letniego dzieciaka, podoba mu się i wpuszcza go na boisko w meczu z Hiszpanią. Jest 55. minuta w Sewilli, a on mówi: "Idź i graj, podobałeś mi się wczoraj na treningu. Nie znam historii pozostałych graczy, ale ty dobrze trenowałeś" – powiedział Szczęsny.

Polski bramkarz stwierdził też, że ze względu na status Roberta Lewandowskiego polskiemu trenerowi jest trudno z nim współpracować. Sousa nie ma tego problemu. - Jest bardzo, bardzo wymagającym trenerem. Jeśli ma zwrócić uwagę Robertowi Lewandowskiemu, to zrobi to. Jeśli ma jakieś uwagi do mnie, to mi o tym powie. Polskiemu trenerowi trudno jest zarządzać Lewandowskim ze względu na jego status, a nie charakter. Ale jeśli jesteś byłym piłkarzem, który dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, który miał fantastyczną karierę i jesteś zagranicznym menadżerem, to masz to gdzieś. Zarządzasz zawodnikiem . I to jest fajne – przyznaje Szczęsny.

- Czy dużo uwagi poświęca taktyce? Mniej niż myślałem. Poświęcamy zdecydowanie mniej czasu na analizę przeciwnika niż kiedyś. Kiedy trenerem był Adam Nawałka, to odprawy dotyczące rywala były bardzo długie. Teraz rozmawiamy głównie o tym, jak my mamy grać. Przeciwnikowi poświęcamy dziesięć minut a potem masz do dyspozycji iPady z informacjami o poszczególnych zawodnikach. Kto chce to zobaczyć, to ogląda, kto nie, to jego sprawa. To działa i to mi się podoba. Kiedy za dużo myślisz o przeciwniku, zapominasz o swoim pomyśle na grę. Musisz skupić się na tym, co sam chcesz zrobić. Chcesz grać swoje, to co przygotowałeś. Nie możesz myśleć, czy ten zawodnik jest prawo czy lewonożny. Nie, po prostu wykonuj swoją robotę – podsumował Wojciech Szczęsny.

