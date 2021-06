Media: Bartłomiej Drągowski może trafić do giganta! Rozmowy trwają

Drągowski zakończył sezon Serie A z bilansem 36 spotkań dla Fiorentiny, w których ośmiokrotnie zachowywał czyste konto. Teraz Polak może się przenieść do innego wielkiego klubu, ale już spoza Włoch.

Media: Wielki transfer Drągowskiego? Ma trafić do La Liga

Jak poinformował portal meczyki.pl, Drągowskim bardzo interesuje się Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone może potrzebować zastępstwa dla Jana Oblaka. Słoweniec ma zostać sprzedany, a wtedy do klubu należałoby sprowadzić nowego bramkarza.

W środę rozmowy agenta z klubem

Drągowski jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do wejścia do klubu w miejsce Oblaka. Według najnowszych informacji w środę z działaczami mistrza Hiszpanii spotka się agent piłkarza. Wcześniej włoskie media wskazywały, że 23-latek może jeszcze trafić do Interu Mediolan.

Przed grą dla Fiorentiny Drągowski występował także w Empoli, do którego był z niej wypożyczony, a w Polsce był wychowankiem Jagiellonii Białystok. W reprezentacji Polski zagrał jeden mecz - przez 90 minut był na boisku podczas spotkania towarzyskiego z Finlandią w październiku zeszłego roku za Jerzego Brzęczka.

