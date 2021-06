Thomas Ravelli porównał Lewandowskiego i Isaka. "Nie będę oszukiwał"

Thomas Ravelli jest jednym z najbardziej docenianych zawodników reprezentacji Szwecji. Ma na swoim koncie 143 mecze, co daje mu drugi pod względem występów wynik w swoim kraju. Ravelli zdobył z reprezentacją brązowy medal na mistrzostwach świata w USA w 1994 roku. - Nawet dziś, gdy na ulicy spotykam ludzi, mówią mi, gdzie wtedy byli, jak przeżywali tamto spotkanie - powiedział o tamtym spotkaniu. W rozmowie z WP "Sportowe Fakty" były piłkarz zdradził natomiast, jakie są jego przewidywania odnośnie meczu Polska - Szwecja.

Thomas Ravelli: Isak to super talent, ale do Lewandowskiego mu jeszcze brakuje!

Thomas Ravelli pytany o faworyta meczu Polska - Szwecja powiedział, że reprezentacja jego kraju "z reguły dawała sobie radę", ale przyznał też, że mecze z Polską nigdy nie były łatwymi spotkaniami. Według niego wynik zakończy się remisem 1:1. Dziennikarz zwrócił uwagę, że takie rozwiązanie nie daje Polsce awansu do 1/8 finału. Ravelli odparł, że mając w składzie Roberta Lewandowskiego, możliwe są także inne rozstrzygnięcia meczu.

- Macie Lewandowskiego, więc wszystko jest możliwe. Przecież on zawsze strzela! Oglądam dość często mecze Bayernu, to jest maszyna do strzelania bramek. Generalnie w meczu z Hiszpanami pokazaliście dobry futbol, a Lewandowski strzelił upragnionego gola. Czyli, dla niego niemal jak co mecz. Szwecja musi baaardzo uważać - dodał.

Dalej Ravelli został zapytany o to, który z podstawowych napastników - Alexander Isak ze Szwecji czy Robert Lewandowski z Polski - jest lepszy. - Nie no, bez żartów! Chciałbym powiedzieć, że Isak jest tak dobry jak Lewandowski, ale przecież nie będę oszukiwał. Isak to super talent, ale do Lewandowskiego mu jeszcze brakuje! - odpowiedział.

Thomas Ravelli porównał też Roberta Lewandowskiego do holenderskiego napastnika, z którym mierzył się w przeszłości. Według niego Polak jest na takim samym poziomie co Marco van Basten. - To był doskonały napastnik. Takich strzelców zatrzymać niezwykle ciężko - podsumowal.

Na koniec dziennikarz zapytał też byłego reprezentanta Szwecji o to, kto według niego wygra Euro 2020. - Stawiam na Belgów. Chciałbym powiedzieć, że Niemcy, bo lubię w nich to, że zawsze prą do przodu, uwielbiam też styl Manuela Neuera. Ale według mnie nie dadzą rady, a złoty medal zgarnie Belgia - zakończył.

