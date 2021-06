Szwecja wybitnie nie leży Polakom. Fatalny bilans w meczach o stawkę

Reprezentacja Polski kiepsko zaczęła Euro 2020 przegrywając ze Słowacją 1:2, przez co mocno skomplikowała sobie sprawę awansu do następnej fazy turnieju. W drugim meczu piłkarze Paulo Sousy częściowo zrehabilitowali się za tę porażkę i zremisowali z Hiszpanią 1:1, co przedłużyło ich szanse na awans w turnieju. Aby zagrać w 1/8 finału muszą teraz pokonać Szwedów.

To będzie ósme spotkanie Polaków ze Szwedami. Historia polsko-szwedzkich pojedynków wygląda wyjątkowo niekorzystnie dla Polaków. Ze Skandynawami wygraliśmy bowiem tylko raz i to 47 lat temu. Miało to miejsce na innym wielkim turnieju – mistrzostwach świata 1974 roku, na których zdobyliśmy srebro. Drużyna Kazimierza Górskiego wygrała 1:0 po golu Grzegorza Laty.

Szwedzi nie leżą Polakom. Fatalny bilans w meczach o stawkę

Reszta spotkań to pasmo niepowodzeń. W sześciu pozostałych spotkaniach nie udało się Polakom wywalczyć choćby remisu. Ze szwedzką drużyną mierzyliśmy się kilkukrotnie w eliminacjach na wielkie turnieje. W kwalifikacjach do mundialu 1990 Polska przegrała dwa razy 1:2 i 0:2. Wyjątkowo bolesne były w kontekście polsko-szwedzkiej rywalizacji eliminacje do Euro 2000. W pierwszym meczu Polska przegrała 0:1. To właśnie w tym spotkaniu były selekcjoner Jerzy Brzęczek popełnił błąd, który kosztował Polskę utratę gola, przez co Brzęczek zagrał w kadrze potem tylko dwa mecze jako zmiennik. W ostatnim spotkaniu eliminacji w Solnie pod Sztokholmem wystarczyło nie przegrać i Polska miałaby baraże. Niestety, Szwecja wygrała 2:0. Oby podobny scenariusz nie powtórzył się dzisiaj. Pozostałe dwa mecze to eliminacje do Euro 2004. U siebie Polacy przegrali 0:2, a na wyjeździe Szwedzi wygrali 3:1. Szwedzi mają więc z Polakami dobre wspomnienia i znakomitą passę.

To statystyka w meczach o punkty. Polska grała ze Szwecją także towarzysko. Takich spotkań wygrała siedem, z czego pięć jeszcze przed II wojną światową. Kolejną wygraną Polska zanotowała w latach 1970, a ostatnią w 1991 roku. To ostatnia jak do tej pory wygrana Polski ze Szwecją. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się w 2004 roku. Polska przegrała 1:3.

Od tamtej pory minęło mnóstwo czasu i dzisiaj kibice reprezentacji Polski liczą, że zła passa zostanie przełamana. Polska zmierzy się ze Szwecją w środę o godzinie 18 w Sankt Petersburgu. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

