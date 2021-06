Takim składem Polska ma zagrać ze Szwecją w meczu o wszystko na Euro 2020. Dwie zmiany

Takiej zmowy milczenia nie było w kadrze ani za Jerzego Brzęczka, ani tym bardziej za Adama Nawałki, który dbał przecież o każdy detal. Przykładał jeszcze większą wagę do tego, by z kadry wyciekało jak najmniej informacji. Ale wtedy i tak te informacje jakoś wyciekały. Zdecydowanie bardziej niż teraz, bo choć Paulo Sousa ze swojego sztabu mógłby wystawić drugą drużynę, to ten sztab jest szczelny jak żaden poprzedni. I najlepiej to widać po składach, które do tej pory za każdym razem w pełni udawało się utrzymywać w tajemnicy niemal do samego końca, a więc do ostatnich godzin przed meczem.

- Sousa swoje pomysły konsultuje z dwoma, może trzema asystentami. Reszta skupia się na swojej robocie - usłyszeliśmy kilka dni temu w PZPN, skąd też trudno wydobyć nazwiska piłkarzy, których do wyjściowego składu typuje Sousa. Tym bardziej że w żadnym z poprzednich meczów Portugalczyk dwa razy z rzędu nie wystawił tej samej jedenastki. Zawsze sprawdzał, zaskakiwał, rotował. I wszystko wskazuje, że nie inaczej będzie tym razem. Że w środę przeciwko Szwecji znowu zobaczymy inny skład niż cztery dni temu w spotkaniu z Hiszpanią (1:1).

Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją

Przede wszystkim ma to być skład bez Jakuba Modera, który po meczu z Hiszpanią narzeka na kontuzję kolana. Nie trenował ani w poniedziałek, ani we wtorek. I choć we wtorek w ciągu dnia w kadrze mówiono, że losy jego występu ważyć będą się do ostatnich godzin przed meczem, to we wtorek wieczorem już w zasadzie było jasne, że Moder - a więc piłkarz, od którego zaczęła się bramkowa akcja Polaków w meczu z Hiszpanią - nie zdąży wydobrzeć na spotkanie ze Szwecją.

- Dla nas ten mecz jest jak finał. Jest najważniejszy, bo decyduje o naszej dalszej grze w turnieju - przyznał Sousa na wtorkowej konferencji, którą sam zaczął jednak od wątpliwości co do składu. - Wynikają one z tego, że nie wszyscy moi zawodnicy są jeszcze w pełni sił. Chodzi o dwóch, trzech piłkarzy - tłumaczył Portugalczyk, ale żadnych nazwisk nie zdradził. Z naszych informacji wynika, że kolejnym piłkarzem obok Modera, który nie zagra przeciwko Szwecji, może być Tymoteusz Puchacz. Że jego miejsce w składzie miałby zająć bardziej wypoczęty Maciej Rybus. Tak samo, jak obok Lewandowskiego ponownie ma zagrać drugi napastnik, którym najprawdopodobniej znowu będzie Karol Świderski.

Szwedzi średnio zainteresowani meczem z Polską

We wtorek w Petersburgu godzinę po Sousie na konferencji prasowej pojawił się Janne Andersson. Selekcjoner reprezentacji Szwecji w pewnym momencie nawet stwierdził, że zazwyczaj udaje mu się przewidzieć skład rywali, ale on akurat mało kogo interesował. Spotkanie ze szwedzkimi dziennikarzami zdominował inny temat. Dość zaskakujący, bo mecz Niemcy - Węgry, który we wtorek kończyć będzie rywalizację w grupie F i który wzbudza dużo emocji, bo UEFA odmówiła podświetlenia Allianz Areny w Monachium kolorami tęczy, o czym więcej pisaliśmy tutaj. - To smutne, że w 2021 roku w ogóle musimy rozmawiać o tych sprawach. Sam od kilku lat chodzę na parady równości i moim zdaniem każdy może kochać, kogo chce - stwierdził Andersson, odnosząc się do przepisów, które zostały wprowadzone na Węgrzech, gdzie rząd właśnie przyjął homofobiczną ustawę zakazującą "promowania homoseksualności" w szkołach.

Szwedzkie media skupiają się przede wszystkim na tym wątku z konferencji. Choć były na niej oczywiście też inne. Też dotyczące już bezpośrednio najbliższego meczu z Polską, o którym Andersson mówił tak: - Chcemy go wygrać. A chcemy wygrać przede wszystkim dlatego, by mieć jeden dzień więcej na odpoczynek [jeśli Szwedzi pokonają Polskę, zajmą pierwsze miejsce w grupie i spotkanie 1/8 zagrają wtedy we wtorek, a nie w poniedziałek]. Dlatego mam nadzieję, że to, iż jesteśmy już pewni awansu, tylko doda nam skrzydeł - przyznał Andersson. A kiedy zapytany został o to, że jego reprezentacja prezentuje defensywny styl i właśnie tego spodziewają się ich najbliżsi rywale, odparł: - Polska myśli, że zagramy z kontrataku, tak? No to niech tak myśli.

Przypuszczalny skład Polski na Szwecję na mecz o awans do fazy pucharowej Euro 2020:

Szczęsny - Bereszyński, Glik, Bednarek - Klich, Krychowiak - Jóźwiak, Zieliński, Rybus - Świderski, Lewandowski

Taki skład oznaczałby dwie zmiany w porównaniu do spotkania z Hiszpanią (1:1) za Tymoteusza Puchacza na lewym skrzydle możemy zobaczyć Macieja Rybusa, natomiast za Jakuba Modera zagra powracający po zawieszeniu za czerwoną kartkę z meczu ze Słowacją (1:2) Grzegorz Krychowiak.

Polska awansuje do fazy pucharowej Euro 2020 w przypadku pokonania Szwecji - zajmie wtedy niemal na pewno drugie miejsce, a wtedy jej rywalem w 1/8 finału będzie Chorwacja, drugi zespół grupy D. Polska wygra grupę tylko jeśli w meczu Hiszpanii ze Słowacją padnie remis: wtedy Polska, Szwecja i Słowacja będą miały po cztery punkty (a Hiszpania 3 pkt i odpadnie), a o wszystkim zadecyduje mała tabela stworzona z wyników pomiędzy tymi drużynami (wszystkie ekipy będą miały w niej po 3 pkt i decydujący będzie bilans bramkowy: w takiej sytuacji Polska zajmie 1. albo 2. miejsce, na pewno nie 3., bo będzie przed Szwecją).

