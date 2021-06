Szwedzi pewni siebie przed meczem z Polską. "No to niech tak myśli"

Szwedzi jeszcze przed meczem z Polską są pewni awansu do 1/8 finału. Być może dlatego na wtorkowej konferencji prasowej tamtejszych dziennikarzy interesowały również inne tematy. To znaczy: przede wszystkim mecz Niemcy - Węgry, który kończyć będzie rywalizację w grupie F i który wzbudza dużo emocji, bo UEFA odmówiła podświetlenia Allianz Areny w Monachium kolorami tęczy, o czym więcej pisaliśmy tutaj. - To smutne, że w 2021 roku w ogóle musimy rozmawiać o tych sprawach. Sam od kilku lat chodzę na parady równości i moim zdaniem każdy może kochać, kogo chce - stwierdził Andersson, odnosząc się do przepisów, które zostały wprowadzone na Węgrzech, gdzie rząd właśnie przyjął homofobiczną ustawę zakazującą "promowania homoseksualności" w szkołach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Uwodzi kibiców reprezentacji Szwecji. Polacy będą mieli z nim problem"

Paulo Sousa wybuchł po pytaniu o papierosy Szczęsnego. "Oni są najgorsi"

Selekcjoner Szwedów: Mamy komfortową sytuację kadrową

Szwedzkie media skupiają się przede wszystkim na tym wątku konferencji. Choć były też inne, dotyczące już bezpośrednio najbliższego meczu z Polską, o którym Andersson mówił tak: - Chcemy go wygrać. A chcemy wygrać przede wszystkim dlatego, by mieć jeden dzień więcej na odpoczynek [jeśli Szwedzi pokonają Polskę, zajmą pierwsze miejsce w grupie i spotkanie 1/8 zagrają wtedy we wtorek, a nie w poniedziałek]. Dlatego mam nadzieję, że to, iż jesteśmy już pewni awansu, tylko doda nam skrzydeł - przyznał Andersson.

Po czym dodał, że w meczu z Polską nie będzie mógł skorzystać tylko z Mattiasa Svanberga. - Mamy komfortową sytuację kadrową - nie ukrywał Andersson. A kiedy zapytany został o to, że jego reprezentacja prezentuje defensywny styl i właśnie tego spodziewają się ich najbliżsi rywale, odparł: - Polska myśli, że zagramy z kontrataku, tak? No to niech tak myśli. Ale żeby nie było: to bardzo dobra reprezentacja, na czele z Robertem Lewandowskim. Jeśli będziemy chcieli z nią wygrać - a powtarzam: chcemy - musimy zagrać bardzo dobre spotkanie - podkreślił selekcjoner reprezentacji Szwecji, która z Polską zmierzy się w środę o 18 na stadionie w Petersburgu.

Klich dostał pytanie o gwiazdę Szwedów. "Jeszcze zbyt wiele nie osiągnął, ale ma potencjał"

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl >>