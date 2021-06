Paulo Sousa wybuchł po pytaniu o papierosy Szczęsnego. "Oni są najgorsi"

To, że Wojciech Szczęsny pali papierosy, większość kibiców wie od dawna. Teraz o nałogu bramkarza reprezentacji Polski postanowił jednak przypomnieć "The Sun". Brytyjski tabloid przyłapał Szczęsnego z papierosem przed hotelem w Sewilli. "W Szwecji byliśmy zaskoczeni, że przed waszym meczem z Hiszpanią zobaczyliśmy zdjęcie Wojciecha Szczęsnego z papierosem. Jak pan to skomentuje?" - zapytał w pewnym momencie Paulo Sousę szwedzki dziennikarz, który pojawił się na wtorkowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo

Paulo Sousa zdenerwował się na dziennikarza TVP. "Dlaczego zadajesz mi takie pytanie?"

Paulo Sousa broni Wojciecha Szczęsnego. "Wielu piłkarzy pali papierosy"

Sousa swą odpowiedź do dziennikarza zaczął od pytania, na które sam od razu sobie odpowiedział. - Wiecie, co jest dla mnie najgorsze? Paparazzi, którzy robią zdjęcia z ukrycia - odparł podirytowany Portugalczyk, a po chwili zaczął bronić Szczęsnego: - Musimy chronić naszą drużynę, szczególnie młodych piłkarzy. Wiadomo, że jest wielu zawodników, którzy palą papierosy, ale Wojtek tego nie robi przy wszystkich. Poza tym gorsze od samego palenia jest właśnie robienie takich zdjęć z ukrycia - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Sousa już na początku pracy z kadrą przekazał, że Szczęsny w jego drużynie będzie pierwszym bramkarzem. To zmiana w porównaniu do Jerzego Brzęczka, który raz korzystał ze Szczęsnego, a raz z Łukasza Fabiańskiego i dopiero później decydował o tym, kto będzie tym pierwszym. - Mnie zależy mi na wprowadzeniu stabilizacji na tej pozycji - tłumaczył Portugalczyk już w marcu, a później Szczęsny sam przyznał, że dla niego jest to bardzo komfortowa sytuacja.

Sousa ma ból głowy przed meczem ze Szwecją. "Nie wszyscy są w pełni sił"

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl >>