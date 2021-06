Wielki klub chce Kacpra Kozłowskiego! "Faktycznie się nim interesują". Jest cena

Je17-letni Kacper Kozłowski został najmłodszym zawodnikiem, który kiedykolwiek wystąpił na mistrzostwach Europy. Wychowanek Pogoni Szczecin pobił tym samym rekord ustanowiony kilka dni wcześniej przez Jude'a Bellinghama w meczu Anglii z Chorwacją (1:0). Kozłowski to kolekcjoner rekordów. To właśnie on - mając 15 lat, 7 miesięcy i 3 dni - stał się najmłodszym debiutantem Ekstraklasy w XXI wieku. O jego talencie mówi się na całym świecie. Amerykański magazyn "World Soccer" umieścił go na liście 100 najbardziej pożądanych młodych piłkarzy, a zwiadowcy Tottenhamu wystawili mu najwyższą możliwą ocenę. Kilka tygodni temu Gianluca Di Marzio, włoski ekspert od rynku transferowego, wybrał jedenastu polskich piłkarzy, którzy jego zdaniem mają szansę na podbój Serie A. Wśród nich był Kozłowski. Coraz więcej wskazuje, że faktycznie latem dojdzie do jego zagranicznego transferu.

Portal "Transfery.info" informuje, że faworytem do pozyskania Kozłowskiego jest mistrz Austrii - Red Bull Salzburg. Dołączyłby tam do innego reprezentanta Polski, obrońcy Rakowa Częstochowa - Kamila Piątkowskiego. Wcześniej plotkowano nawet o zainteresowaniu Barcelony. Teraz "La Gazzetta dello Sport" uważa, że pomocnikiem interesuje się też Juventus i Manchester United!

- Nie wiem wiele o Kozłowskim, ale wiem, że Juventus faktycznie się nim interesuje. No ale to nie jedyny duży europejski klub, który monitoruje jego sytuację. Myślę, że turyńczycy mogą na niego wydać około siedmiu, ośmiu milionów euro. To wciąż bardzo młody piłkarz, więc jeśli zostałby kupiony, to od razu później udałby się na wypożyczenie do mniejszego klubu - mówi Sport.pl Mirko Di Natale z TuttoJuve.com.

Kacper Kozłowski zagrał w 20 spotkaniach w pierwszym zespole Pogoni Szczecin w minionym sezonie PKO Ekstraklasy. Pomocnik zdobył w nich jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Między innymi dzięki jego grze Pogoń Szczecin zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA, gdzie w drugiej rundzie zmierzy się z NK Osijek, prowadzonym przez Nenada Bjelicę.

