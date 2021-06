Luis Enrique szykuje rewolucję w składzie Hiszpanii i idzie na wojnę z mediami! "Jaja sobie robisz?"

Dzień przed meczem ze Słowacją dziennikarz telewizji Cuatro przeprowadzał wywiad z Luisem Enrique. Trener mówił, że "urodził się i umrze optymistą", ale żurnalista na koniec zapytał: "Ja też jestem optymistą, ale muszę zapytać, czy w przypadku porażki planuje podać się pan do dymisji?". Selekcjoner Hiszpanów się uśmiechnął. – Nie no, jaja sobie robisz? Myślę o przedłużeniu kontraktu – uciął Asturyjczyk. Ale fakt, że musi odpowiadać na takie pytania, dobrze pokazuje kłopoty, w jakich znalazła się reprezentacja mistrzów Europy z 2008 i 2012 roku.

Luis Enrique szykuje rewolucję w składzie reprezentacji Hiszpanii

– Spodziewaliśmy się być w zupełnie innej sytuacji – nie ukrywał Luis Enrique. Po dwóch remisach ze Szwecją i Polską, jego zespół w środę zagra o życie. – Zwykle, mecze o wszystko nadchodziły w fazie pucharowej. Teraz czeka nas już w grupie. Ale będziemy gotowi na ten finał – deklarował Jordi Alba. UEFA wybrała obrońcę Barcelony najbardziej wartościowym zawodnikiem starcia z Polską. Ale w środę lewy defensor prawdopodobnie nie znajdzie się w podstawowej jedenastce, bo selekcjoner szykuje rewolucję.

Jak podają lokalne media, w składzie ma zajść aż sześć zmian. W obronie ostać się ma tylko Aymeric Laporte. W pomocy, tylko Pedri. A w ataku, u boku Alvaro Moraty i Gerarda Moreno, dołączyć ma Pablo Sarabia. Luis Enrique, który (na razie) o posadę bać się nie musi, lubi rotacje. Lubi też zaskakiwać. Ale takiej rewolucji w Hiszpanii nie spodziewał się nikt.

"Był naszym koszmarem. To był policzek". Hiszpanie nie mogą się otrząsnąć

Selekcjoner najwyraźniej wyszedł z założenia, że trudne sytuacje wymagają odważnych decyzji. Hiszpanie w dwóch meczach na Euro nie grali źle, ale brakowało im skuteczności i płynności w decydującej fazie akcji. Optymizm, który był w narodzie po meczu ze Szwecją, został zastąpiony przez wątpliwości. – Rozumiem, że po dwóch remisach mogły się pojawić – powiedział Sergio Busquets. – Ale miałem szczęście wygrać dwa wielkie turnieje i w obu przypadkach awans do fazy pucharowej zapewnialiśmy sobie dopiero w ostatniej kolejce – uśmiechnął się kapitan drużyny, który ma w środę wrócić do gry po zakażeniu koronawirusem.

Rafael van der Vaart wyśmiany przez Hiszpanów. Będzie wojna z mediami?

Hiszpanie do zapewnienia sobie awansu potrzebują zwycięstwa. Kwalifikację może zapewnić im też remis, ale tylko w przypadku, gdyby Polsce nie udało się pokonać Szwecji. Scenariusza, w którym La Roja nie ogrywa Słowaków, nikt na Półwyspie Iberyjskim jednak nie zakłada. Sam Luis Enrique szykuje się do konfrontacji z dziennikarzami. Przed meczem z Polską na konferencji prasowej wyjął kartkę i zaczął bronić atakowanego przez media Alvaro Moratę. Teraz, jak podała La Sexta, zbiera opinie z mediów, które planuje wykorzystać po potencjalnym ograniu Słowaków.

Tak, to naprawdę o reprezentacji Polski. Ależ zachwyt. Luis Enrique o kadrze Sousy

Hiszpanów wzburzyła szczególnie wypowiedź Rafaela van der Vaarta. – Hiszpania jest dramatyczna. Umieją grać tylko wszerz. Chciałbym, by Holandia na nich trafiła – stwierdził były pomocnik m.in. Realu. I choć sam Lucho nie chciał wzbudzać polemiki, mówiąc, że "ma gdzieś jego opinie", to jego piłkarze poczuli się dotknięci. – Zrobił z siebie idiotę dla dwóch minut sławy – stwierdził Busquets, a Koke, lider Atletico, wyśmiał Holendra, przypominając, że to właśnie on próbował zatrzymać Andresa Iniestę zdobywającego bramkę w finale mundialu w 2010 roku. – Rafael chce chwili sławy, jego sprawa. Jego słowa potraktujemy jak motywację. Wielokrotnie widziałem go w siedzibie RFEF. Jest tam pewne jego zdjęcie z Iniestą – uśmiechnął się Hiszpan.

Mecze Hiszpania – Słowacja oraz Polska – Szwecja rozpoczną się w środę o godz. 18. Biało-czerwoni, by awansować do 1/8 finału mistrzostw Europy muszą wygrać. Każdy inny wynik sprawi, że pożegnają się z turniejem. Szwedzi wyjście z grupy mają już zapewnione. Słowakom do awansu wystarczy remis, Hiszpanie potrzebują zwycięstwa lub remisu i korzystnego dla nich wyniku z meczu naszej kadry. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

